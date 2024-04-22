خريطة القرآن المجود اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الإثنين 13 شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.. وننشر الخريطة الكاملة لتلك التلاوات ومواعيد بثها.
تلاوات القرآن المجود
وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة الأنعام 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من قصارالسور 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة طه 30 ق
38: 8 (ص) تلاوة للشيخ /إبراهيم المنصورى وما تيسر من سورة النور 10 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ /عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورتى المرسلات / النبأ 15 ق
20: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /عبدالعزيز على فرج وما تيسر من سورة الكهف 5ق
58: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورتى العنكبوت/ الروم 30ق
13: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /محمود محمد سليمان وما تيسر من سور المدثر/ القيامة/ الإنسان 30ق
13:53 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /عاطف الطحان وما تيسر من سورة الفرقان 15ق
14:51 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /حمدى الزامل وما تيسر من سورة مريم 15ق
15:09 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورتى محمد/ الفتح 13ق
28: 17 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ /شعبان الصياد وما تيسر من سورة الكهف 15ق
18:32( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ /عبد العزيز عكاشة وما تيسر من سورتى الحجر/ النحل 15ق
19:54( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أحمد نعينع وما تيسر من سورة الأنفال 15ق
22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سور النجم/ الانشقاق/العلق 33ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سور الزمر/ القمر/ الرحمن 42ق
024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ /عبدالله شلبى وما تيسر من سورتى الحجرات/ق 44ق
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ /إبراهيم سليمان الدرعة ما تيسرمن سورة طه 15ق
02:25(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الأنفال 36ق
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