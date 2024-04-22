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محافظات

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمنطقة مينا البصل في محافظة الإسكندرية

إزالة الإشغالات بمنطقة
إزالة الإشغالات بمنطقة مينا البصل، فيتو

قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام والتي استهدفت إزالة كافة الإشغالات والفروشات بمنطقة مينا البصل.

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يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين.

 

حيث شملت الحملة إزالة كافة الإشغالات بشوارع الامان، دوران الصينيه، الاسناوي، ام السلطان  وتم إزالة كافة الإشغالات التي تحتل الرصيف والطريق العام من كراسي وفروشات وفاترينات مع إزالة كافة حواجز السيارات

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هذا وقد أسفرت الحملة عن إزالة ٣ تعريشات خشبية والتحفظ على كمية من الإشغالات المتنوعة وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق بالحي

وأكدت شعبان أن الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات

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الاسكندرية حى غرب بالاسكندريه اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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