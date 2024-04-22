دياب عن مسلسل مليحة: الواحد لما يلبس البدلة العسكرية بيحس إنه بني آدم تاني (فيديو)

دياب، قال الفنان دياب: "أول ما الواحد يلبس البدلة العسكرية بيحس إنه بني آدم تاني وده اللي حسيته لما لبستها في مسلسل مليحة، كان نفسي ألبسها في الحقيقة".

البدلة العسكرية

وأردف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: "كان نفسي ألبس البدلة العسكرية، وكنت بحلم أقدم عمل عظيم عن القضية الفلسطينية، لما لبست البدلة العسكرية في مليحة حسيت إني بني آدم تاني".

النجم دياب: أول ما الواحد بيلبس البدلة العسكرية بيحس إنه بني آدم تاني.. وكان نفسي البسها #كلمة_أخيرة_مع_لميس_الحديدي@diabel3aw pic.twitter.com/JAyeNnooKl — ON (@ONTVEgy) April 21, 2024

التجنيد في الجيش

وتابع: "حزنت إني مكنتش مجند في يوم من الأيام لإني كنت دايما بسمع إني اللي بيدخل الجيش بيخرج واحد تاني وبتزيد قدرته على تحمل المسئولية ومواجهة الصعاب".

Advertisements

اجتهاد دياب

وأضاف: "الفرصة ممكن تيجي صدفة، لكن عشان تيجي جون لازم التدريب والتجهيز، وبحاول دايما أجتهد ومش بتكسف أسمع توجيه أو أسأل على معلومة".

خناقة البطولة

وأكد الفنان دياب: "خناقة البطولة لا تشغلني وبعد البطولة ممكن أعمل بطولة جماعية أو دور تاني في عمل كبير مهم".

في وقت سابق، قال الفنان دياب: "في بداية مشواري قلت أمشي ورا نص محروس وأنا مغمض، وبعد 13 سنة حصل خلاف بس مرفعتش عليه قضية ومروحتش محاكم والموضوع خلص بشكل ودي ولا عتبت محكمة في حياتي".



العلاقة مع نصر محروس



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب بقناة "الحياة":"انهينا الخلاف أنا ونصر محروس بالتراضي ولم نلجأ للمحاكم واللي بينا أعمق، والعلاقة الإنسانية والشخصية ما بينا تختلف تماما عن أي فنان اشتغل معاه، والعلاقة ما بينا مينفعش حد يخدشها، وعيشنا اتقطع مع بعض وخلص، وأنا محبتش حد في المهنة أكبر من نصر محروس".



انتقادات الصحافة الإسرائيلية



وعن تعرض مسلسل "مليحة" لانتقادات في الصحافة الإسرائيلية، علق دياب: "شرف ليا إني انتقد في الصحافة الإسرائيلية أنه يثير الجدل عندهم ويسبب لهم أي قلق من أي نوع يشرفني، وأي حاجة تعكنن عليهم شرف ليا".