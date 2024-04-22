أشياء مهمة يجب على المسافر مراجعتها قبل التوجه للمطار

تذكرة السفر، هناك ثلاثة أشياء ينبغي للمسافر على متن الطائرة عدم الاستهانة بها والحرص على مراجعة تلك التعليمات الموجودة في تذكرة السفر حتى لا يتخلف عن رحلته بمطار القاهرة.

ينبغي للراكب التواجد في المطار بوقت كافٍ لسرعة إنهاء إجراءات السفر ومنعًا للتأخر عن الرحلة.

بيانات تذكرة السفر

والوقت اللازم لإنهاء إجراءات السفر على رحلات مصر للطيران هو كالآتي:

للرحلات الدولية: ثلاث ساعات قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة (يتم إغلاق الكاونتر قبل 60 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد).

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الرحلات الداخلية: ساعتان قبل وقت الإقلاع المحدد على التذكرة (يتم إغلاق الكاونتر قبل 30 دقيقة من وقت الإقلاع المحدد).

وقت إقلاع الطائرة

بعد أن يتسلم الراكب تذكرة السفر ضروري مراجعة وقت إقلاع الرحلة من المطار، والوقت المفروض التواجد به في المطار لإنهاء إجراءات السفر منعا للتخلف عن الرحلة.

النقطة التانية ومهمة جدا؛ لو مسافر من مطار القاهرة للمرة الأولى، معرفة شركة الطيران لتحديد وجهتك في المطار، وخاصة في حال الحجز على المصرية العالمية فكثيرًا ما يحدث لبس على الراكب أنها شركة مصر للطيران والتي تكون رحلاتها بمبنى 3، بعكس المصرية العالمية والتي تقلع رحلاتها من مبنى 1، وكذلك الأمر بالنسبة لرحلات نسما وفلاي ناس، وكذلك الملكية الأردنية والأردنية أفيجن.

الأمر الثالث والأهم معرفة الوزن المسموح أو المتاح بالتذكرة حتى لا يتعرض الركاب لغرامات مالية بسبب زيادة الوزن.