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خارج الحدود

تيتو وبوب، قصة مصريين يواجهان السجن مدى الحياة فى إيطاليا

عبد الوهاب أحمد جمال
عبد الوهاب أحمد جمال كامل، فيتو

يتعرض المصريان عبد الوهاب أحمد جمال كامل (26 عامًا) وشهرته "بوب"، ومحمد علي عبد الغني  (27 عامًا) شهرته "تيتو" للسجن مدى الحياة فى إيطاليا بتهمة القتل.

مقتل شاب مصري فى إيطاليا

وقررت السلطات القضائية فى إيطاليا المصريان تيتو وبوب إلى المحاكمة، ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع في 30 مايو المقبل، لتورطهما فى جريمة القتل التي وقعت في منزلهما بمدينة سيستري بونينتي لمواطنهما المصري محمود سيد محمد عبد الله، والذي كان يعمل حلاقا فى محل تيتو المتهم بقتله.

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وفى أغسطس الماضى، تمكنت الشرطة الإيطالية من فك لغز جريمة العثور على شاب مصري مقتولًا، وتشويه جثته، حيث عُثر عليها من دون رأس أو أطراف فى مياه البحر بمنطقة جنوة.

مقتل مصري فى إيطاليا، فيتو

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، والقناة الإخبارية الإيطالية TGCOM 24، وقتها، إن الشاب المصري الذي تم قتله وتشويه جثته ويدعى محمود سيد محمد عبد الله البالغ من العمر (19 عامًا)، شارك في قتله مصريان آخران وهما، عبد الوهاب أحمد جمال كامل (26 عامًا) وشهرته "بوب" صاحب محل حلاقة كان يعمل فيه الضحية، ومحمد علي عبد الغني  (27 عامًا) شهرته "تيتو".

اعترافات تيتو وبوب فى إيطاليا

واعترف المواطنان المصريان اللذان يمتلك أحدهما محل حلاقة كان يعمل فيه المجني عليه، واتفق مع الآخر على قتل محمود سيد محمد عبد الله وتشويه جثته عقابًا له على نيته ترك العمل لديه.

وفي التفاصيل التي أدلى بها الجناة آنذاك، أنه تم قتل الضحية ليل الأحد الاثنين 23 و44 يوليو الماضي، بعد ذلك قام اثنان بتشويه جثته وإلقائها في البحر، وعثر على جثته مقطوعة الرأس واليدين في المياه أمام ميناء سانتا مارجريتا ليجور الصغير.

 قُتل الشاب بعد خلاف نشب بين صاحب العمل والصبي الذي أراد مغادرة محل الحلاقة في شيافاري للانتقال إلى عمل آخر.

العثور على جثة مصري ملقاة بالبحر فى إيطاليا

وفي 28 يوليو الماضي، أفادت وسائل إعلام إيطالية، بتعرض شاب مصري للقتل وعُثر على جثته في البحر بدون رأس أو يدين أمام سانتا مارجريتا، بعد تلقيه عدة طعنات في القلب والكبد والمعدة، ولم يتم تحديد سبب الوفاة وقتها.

ووفقًا لمنشور على جروب "المغتربون المصريون في إيطاليا" نشر حينها، فقد تم العثور على يدي الشاب المقطوعتين، واكتشف الطبيب الشرعي تعرضه للضرب في القلب قبل مقتله.

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عبد الوهاب أحمد جمال كامل بوب تيتو محمد علي عبد الغني محمود سيد محمد عبد الله البالغ إيطاليا

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