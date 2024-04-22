إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي لمركز ومدينة العدوة، شمال محافظة المنيا، مساء أمس الأحد، وقوع حادث مروع، وهو انقلاب سيارة ميكروباص، ما نتج عنه إصابة 13 شخصًا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 13 شخص في انقلاب ميكروباص بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي لمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

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وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور لموقع الحادث، وتبين إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

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