الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تعلن تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية

انتخابات اتحاد تنظيم
انتخابات اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية،فيتو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، والذي يضم تحت مظلته ٣٧ كيانًا شبابيًا، وذلك عقب إجراء الانتخابات وفرز الأصوات في الجمعية العمومية، والتي عقدت بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة في إطار جهودها نحو تنظيم العمل الشبابي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن التنظيم الجيد للعملية الإنتخابية وتعاون الجميع أدي إلى خروجها بصورة مشرفة، موجهًا الشكر لأعضاء الجمعية العمومية علي المشاركة في الانتخابات، وحرصهم علي  سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وإصرارهم علي العمل تحت مظلة رسمية لتحقيق أهدافهم ورؤيتهم، والتي تتمثل في بناء جيل من الشباب القادر على المشاركة الفعالة في المجتمع، مشيرًا إلى الانتخابات أعطت الصفة الرسمية لعمل الكيانات تحت مظلة الاتحاد، ولدينا ثقة في نجاح هذه التجربة.

Advertisements

تشكيل مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية


وقد ضمّت الانتخابات ٣٧ كيانًا شبابيًا من مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تشكيل مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد إعلان النتائج كالتالي:


عبد المنعم إبراهيم حسن رئيسًا، فاطمة عبد العزيز محمود نائبًا، محمد المعداوي عبد الرازق أمينًا للصندوق، إسلام طاهر أحمد عضوا فوق السن، محمد جمال مكرم عضوا تحت السن، محمد عصام عشري عضوا تحت السن، محمد سمير مليجي عضوا تحت السن، كريم أحمد جابر عضوا تحت السن.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول خلال الأيام القادمة، وذلك لمناقشة خطة عمله للفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد في تنمية مهارات الشباب ودمجهم في المجتمع، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تدعم طموحاتهم وتطلعاتهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الشباب والرياضة الكيانات الشبابية وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية

مواد متعلقة

البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب والرياضة ونظيره اللبناني

وكيل الرياضة بالقليوبية: تعظيم دور مراكز الشباب فى الخدمة المجتمعية

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

انطلاق مهرجان الهجن بمدينة العريش اليوم ضمن احتفالات شمال سيناء بعيدها القومي

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

إعلام عبري: إصابتان في عملية دهس قرب محطة الحافلات المركزية غرب القدس المحتلة (فيديو)

سيد معوض: نتيجة مباراة الأهلي ومازيمبي جيدة لكنها غير مطمئنة

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية