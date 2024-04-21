وزارة الشباب والرياضة تعلن تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، والذي يضم تحت مظلته ٣٧ كيانًا شبابيًا، وذلك عقب إجراء الانتخابات وفرز الأصوات في الجمعية العمومية، والتي عقدت بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة في إطار جهودها نحو تنظيم العمل الشبابي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أن التنظيم الجيد للعملية الإنتخابية وتعاون الجميع أدي إلى خروجها بصورة مشرفة، موجهًا الشكر لأعضاء الجمعية العمومية علي المشاركة في الانتخابات، وحرصهم علي سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وإصرارهم علي العمل تحت مظلة رسمية لتحقيق أهدافهم ورؤيتهم، والتي تتمثل في بناء جيل من الشباب القادر على المشاركة الفعالة في المجتمع، مشيرًا إلى الانتخابات أعطت الصفة الرسمية لعمل الكيانات تحت مظلة الاتحاد، ولدينا ثقة في نجاح هذه التجربة.

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تشكيل مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية



وقد ضمّت الانتخابات ٣٧ كيانًا شبابيًا من مختلف محافظات الجمهورية، وجاء تشكيل مجلس إدارة إتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بعد إعلان النتائج كالتالي:



عبد المنعم إبراهيم حسن رئيسًا، فاطمة عبد العزيز محمود نائبًا، محمد المعداوي عبد الرازق أمينًا للصندوق، إسلام طاهر أحمد عضوا فوق السن، محمد جمال مكرم عضوا تحت السن، محمد عصام عشري عضوا تحت السن، محمد سمير مليجي عضوا تحت السن، كريم أحمد جابر عضوا تحت السن.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول خلال الأيام القادمة، وذلك لمناقشة خطة عمله للفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز دور الاتحاد في تنمية مهارات الشباب ودمجهم في المجتمع، وإطلاق المبادرات والمشاريع التي تدعم طموحاتهم وتطلعاتهم.