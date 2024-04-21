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ثقافة وفنون

أيمن الرفاعي بطل فيلم كامب يحتفل بزواجه (صور)

أيمن الرفاعي وزوجته،
أيمن الرفاعي وزوجته، فيتو

احتفل الفنان أيمن الرفاعي،  بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني تدعى “فطيمة” في حفل اقتصر على الأسرة والمقربين.

وسيطرت  السعادة والبهجة  على أجواء حفل زفاف الفنان أيمن الرفاعي بطل فيلم “كامب” والذي عرض في عام 2008.

معلومات عن أيمن الرفاعي 

 ومن ناحية أخري كان، طرح المطرب أيمن الرفاعي في وقت سابق أغنية  بعنوان "قللت كلام"، وصورها أيمن بطريقة الفيديو كليب في الصحراء بمدينة ٦ أكتوبر، بالإضافة إلى قيامه بكتابة وتلحين الأغنية التي تعتبر واحدة.

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يذكر أن أيمن كان قد طرح عدة أغنيات منفردة، ومن أشهر أغنياته هي "تاه" التي كانت أغنية دعائية لفيلم "كامب" الذي قام ببطولته، ومن المقرر عودته سينمائيا قريبا بفيلمين سيعلن عنهما  قريبا.

أيمن الرفاعي مغني، ملحن، ممثل، ومخرج قدّم العديد من الأغاني كأغنية "في عينيكي كلام"، أغنية "تاه"، كما قدم في 2016 ألبوم بعنوان "أنا قلبي مات" من إنتاج شركة "Universal Records"
إشترك عام 2008 في تمثيل فيلم "الكامب"، كما قام بإخراج العديد من الإعلانات والأغاني المصورة.ويشارك في فيلم The Key من تأليفه وإخراجه ويشارك ببطولته مع مجموعة من الوجوه الشابة.

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