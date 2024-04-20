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رياضة

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بالدوري المصري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

بيراميدز، يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهته القادمة مع فريق البنك الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل لقائه مع الزمالك.

 

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

 ويلتقي فريق بيراميدز نظيره فريق البنك الأهلي في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقرر تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالجولة 18 بالدوري المصري بعد صعود الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على حساب مودرن فيوتشر.

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ومن المنتظر أن تحدد رابطة الأندية موعد مباراة الزمالك وبيراميدز،  التى من المقرر أن تكون عقب مواجهة الزمالك ودريمز الغانى.

 

واستأنف فريق نادي بيراميدز تدريباته الخميس الماضي، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب لقاء المقاولون العرب بالدوري المصري.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز على المقاولون بثنائية وليد الكرتي وفيستون ماييلي والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة.

 

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الخميس على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المحدد له يوم ٢٤ أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز في وقت سابق.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 10 أهداف.

مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وفاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف فريق بيراميدز الأول بعد ضغط من رمضان صبحي على دفاع المقاولون ومر بالكرة داخل منطقة الجزاء ومررها ليقابلها وليد الكرتي ويسدد الكرة لتهز الشباك في الدقيقة  8.

واحرز فيستون مايلي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

 

الكرتي رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

واختير المغربي  وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب المغربي مباراة قوية للغاية وساعد الفريق في تحقيق الفوز والثلاث نقاط الهامة والتي واصل بها بيراميدز تربعه على قمة الدوري بعدما رفع رصيده إلى ٣٢ نقطة.

وعاد المغربي وليد الكرتي لاعب نادي بيراميدز للدوري المصري، للتهديف مرة أخرى بمرمى المقاولون العرب بعد صيام دام 11 شهرا.

وسجل وليد الكرتي، هدفه رقم 14 بقميص بيراميدز منذ انضمامه قادما من الوداد المغربي، في صفقة انتقال حر، في صيف 2021.

وأحرز الكرتي أول أهدافه بالدوري المصري هذا الموسم لينهي صياما دام 11 شهرا فلم يحرز أهداف  منذ هدفه في لقاء غزل المحلة يوم 21 مايو 2023.

الدوري المصري، الشيبي ورمضان صبحي يقودان تشكيل بيراميدز أمام المقاولون

تشكيل المقاولون أمام بيراميدز في الدوري المصري

 

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