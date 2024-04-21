الإثنين 22 أبريل 2024
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. موعد وإجراءات التغيير الوزاري وحركة المحافظين.. الحكومة توافق على 22 ألف طلب لتقنين الأراضى

الرئيس السيسي ومصطفى
الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي،فيتو

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

التغيير الوزاري وحركة المحافظين، موعد وإجراءات التعديل وجهة الإعلان عنه

التعديل الوزاري الجديد، يترقب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة إجراء  تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري حيث إن الشعب المصري ما زال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع، فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكرا جديدا وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها

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بمساحة تزيد على 30 ألف فدان، الحكومة توافق على 22 ألف طلب تقنين أراضي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين الأراضي المنقولة من جهات الولاية المختلفة للمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفى مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان تقريرا حول أهم أعمال الوحدة المركزية التي تم إنشاؤها بغرض وضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية، والتي تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إضافتها لعدد من المدن الجديدة.

رئيس الوزراء يتابع جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تفعيل التعاون بين مصر وجنوب السودان، بحضور كل من سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور هاني عاطف سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير حسام عيسى، مُساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي حرص مصر على دعم التعاون مع جنوب السودان عبر تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بجانب الحرص على دعم جهود الشركات المصرية للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة بين الجانبين.

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول منشورات تزعم اختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد على بالمنيل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء سرير من الفضة ضمن مقتنيات متحف قصر محمد علي بالمنيل، وأن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة.

قرار جديد من وزير التموين لأصحاب المخابز الحرة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدخلية التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن أسعار الخبز السياحي الحر والفينو. 

وتضمن توجيه وزير التموين، أنه تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، تتولى المخابز السياحية الحرة، والمخابز الأفرنجية التي تنتج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو،  توفير الدقيق الحر استخراج 72 % من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72 % بمعرفتها. 

البطاطس تحتل المركز الأول في صادرات مصر الزراعية، والبصل يحل ثانيًا

 أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 15 لعام 2024، وذلك عن الفترة من  6 - 19 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 64 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، وتم تسجيل 14 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 7 منشآت لاشتراطات التسجيل، 4 منشآت لاشتراطات التأهيل، 3 منشآت لاشتراطات الاعتماد. 

محافظ الجيزة يجازي نواب رئيس مركز أوسيم ومدراء الإشغالات بعد رصد مخالفات بناء

 أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة  نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، وذلك في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه. 
 

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