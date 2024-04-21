نشاط مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس من ٥: ٧ درجات مئوية على ان تعاود الانخفاض مرة أخرى بدءا من الجمعة المقبلة من 6:7 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد
اعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية وسيناء.
كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد
درجة الحرارة
كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 32
درجة الحرارة الصغرى: 18
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:30
درجة الحرارة الصغرى: 18
السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:30
درجة الحرارة الصغرى: 17
جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر
درجة الحرارة العظمى:34
درجة الحرارة الصغرى: 22
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 34
درجة الحرارة الصغرى: 18
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:37
درجة الحرارة الصغرى:22
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