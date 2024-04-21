البورصة المصرية، EGX يخترق مستويات جديدة بإجمالي 96 ألف عملية تداول

البورصة المصرية،ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بإجمالى 96 ألف عملية تداول اليوم، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 1.934 تريليون جنيه، ليربح نحو 19 مليار جنيه.

حركة تداولات اليوم

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09 % عند مستوى 28642 نقطة

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.72% عند مستوى 6615 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% عند مستوى 9407 نقاط.

قوائم أوراق مالية جديدة للتداول بثلاث علامات عشرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن القائمة الجديدة للأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية بداية من اليوم الأحد 21 أبريل 2024.

جاء ذلك بناء على أسعار إغلاق الأسبوع الماضى، وضمت 68 شركة، وذلك بعد استبعاد 4 أسهم بالقائمة وهم شركات جنوب الوادي للأسمنت، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عقب ارتفاع أسعار الأسهم إلى 2.043 جنيه، 2.03 جنيه، 2.035 جنيه، 2 جنيه، على التوالي.

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تداولات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة.

مؤشرات، فيتو

عودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو 2024

وأكد خبراء سوق المال لــ “ فيتو ” أن سوق الأوراق المالية سيشهد ارتفاعًا وعودة للاستقرار خلال حركة تداولات آخر مايو وبداية يونيو المقبل، حيث يستطيع المستثمر أن يحصد المكاسب ويجنى الأرباح خلال حركة التعاملات في سوق الأوراق المالية ومن ثم سيكون المستهدف لــ EGX30 هو المستوى 35000 نقطة.

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