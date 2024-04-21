استجابة لشكوى المواطنين، رفع 300 حالة إشغال بالجيزة في حملة مكبرة

وجهت محافظة الجيزة حملاتها بشوارع الغاز وكورنيش النيل بالوراق والعروبة والقومية والنصر والجمعية بحي إمبابة لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمطاعم من الطريق العام.

وأسفرت الحملة عن رفع 300 حالة إشغال ساهمت في تحقيق الانضباط بالشارع وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة وسرعة حلها.

قرار بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل

وفي سياق متصل أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس وذلك في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

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وجاء قرار محافظ الجيزة بناءا على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف علي سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية وذلك بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور.

وأصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.

وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية في اطار تكليفات الدولة الصادرة في ذلك الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية.