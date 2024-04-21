تكريم وفد تعليم الوادي الجديد ضمن مبادرة طور وغير (صور)

هنأ المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية ووفد قطاع تعليم المحافظة من المدربين والمنسقين والطلاب لتكريمهم بختام المعسكر التدريبى الذى جرى تنظيمه ضمن مبادرة (طور وغيَر) إحدى مبادرات مايكروسوفت للخدمة المجتمعية.



وقالت مي عبداللطيف مسئول شركة ميكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم بالوادي الجديد ومنسق المبادرة، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إنه جري الانتهاء من فعاليات الحفل الختامي للمعسكر التدريبي المقام بالمدينة التعليمية بالسادس من اكتوبر وبمشاركة اكثر من 24 محافظة علي مستوي الجمهورية، تحت رعاية ا.د رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم د.م احمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى واشراف ا. محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم وتنفيذ الإدارة العامة للتدريب الالكتروني بالشراكة مع شركة مايكروسوفت وهيئة كير مصر من خلال مبادرة طور وغير.

Advertisements

بدأ حفل الختام بكلمة وائل يحيى شكرالله المدير العام للإدارة العامة للتدريب الإلكترونى ترحيب بالسادة الحضور الذى توجه بالشكر للسادة الحضور واثنى على المجهودات المبذولة الفترة السابقة واستعرض رؤية الإدارة المستقبلية وما تطمح لتحقيقة من خلال مبادرة طور وغير.

كما توجهت ساندرا عزمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة كير بكلمة ترحيبية للحضور كما تقدم المهندس عمر درة مدير المسئولية المجتمعية بالشرق الاوسط بشركة مايكروسفت بكلمة ترحيبة للسادة الحضور وكذلك فريد عطية المدير المسؤول عن المشروع من قبل الادارة العامة للتدريب الالكتروني بكلمة أوضح المجهودات المبذولة من كل المحافظات المشاركة كما اوضح فيها كل ما بذلوه من مجهودات،

واستعرض فى كلمته التصورات المستقبلية لكافة مسارات المبادرة.كما تم توزيع الهدايا للمشاركين في وسط اجواء يملؤها الفرح والسعادة لمزيد من اخبار التدريب تابعونا علي صفحتنا لمعرفة ما هو جديد.

23 مشاركا من الوادي الجديد بالمعسكر التدريبي للمبادرة

هذا وقد شارك وفد يضم 23 من المدربين والمنسقين والطلاب من قطاع تعليم الوادي الجديد، فى مبادرة "طور وغير " التى تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وميكروسوفت للخدمة المجتمعية ) وذلك من خلال معسكر تدريبي للطلاب والمدربين ومنسقي المبادرة المتميزين فى مقر المدينة التعليمية فى السادس من اكتوبر.

وأشار المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في حل مشكلات البطالة ومحو الأميه الرقمية من خلال توفير نظام متكامل يجمع بين التدريب والتأهيل وبناء القدرات والتوظيف لابنائنا الطلاب بالمحافظات.

ومن جانبها قالت مي عبداللطيف مسئول شركة ميكروسوفت بمركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم بالوادي الجديد ومنسق المبادرة، إن المعسكر التدريبى يجرى تنظيمه ضمن مبادرة طور وغير إحدى مبادرات مايكروسوفت للخدمة المجتمعية ووفق لما ورد من الإدارة المركزية وتشغيل تكنولوجيا التعليمي ( الإدارة العامة للتدريب الاكتروني ) بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية ومنسق المبادرة.

وأوضحت مسئول مايكروسوفت، أن المبادرة تأتي لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالعملية التعليمية ويجري تنفيذها بالوادي الجديد طوال العام، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم علي تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية.

وأضافت «مي»، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، أن المبادرة تنطلق تحت رعاية قسم التطوير التكنولوجى بالمديرية، وبرعاية ومتابعة المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، حيث يتم إقامة ورش عمل للطلاب في جميع مدارس الوادي الجديد في مسارات مبادرة «طور وغير».

وأشارت منسق مبادرة طور وغير بالوادي الجديد، إلى أن الهدف العام من المبادرات التكنولوجية هو إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي يصبح مؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية ومواكبة المستقبل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ