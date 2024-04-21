بحضور رانيا فريد شوقي ودينا فؤاد، الصور الأولي من حفل زفاف مخرج حق عرب

مسلسل حق عرب ، يحتفل المخرج إسماعيل فاروق، اليوم الأحد، بحفل زفافه علي فتاة من خارج الوسط الفني، وسط عدد من نجوم الفن

وحرصت كل من الفنانة سلوي عثمان ودينا فؤاد ورانيا فريد شوقي علي حضور عقد قران المخرج إسماعيل فاروق.

ومن ناحية أخري، قدم المخرج إسماعيل فاروق في موسم رمضان 2024 مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي وحقق نجاح كبيرا.

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مسلسل حق عرب

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب على العديد من المشاهد الصادمة، وأبرزها مقتل سماح الجياش، التي تقوم بدورها وفاء عامر على يد “منة” بعدما اكتشفت أن سماح هي التي قتلت والدتها حسنية الداية.

الحلقة الأخيرة من مسلسل حق عرب

ومن ضمن الأحداث، وفاة المعلم عبد ربه الذي يلعب دوره رياض الخولي بسبب إصابته بجلطه شديدة، بعدما اكتشف أن “سميحة” ابنته نقلت جميع أملاكه لها دون أن يعلم، ويتوفى “عبد ربه” في المستشفى بعد توقف عضلة قلبه.

وشهدت الحلقة أيضًا، إصابة حنان التي تقوم بدورها دينا فؤاد بالجنون بعد وفاة زوجها المعلم عبد ربه وخسارة جميع أمواله بالإضافة إلى حبها الشديد لعرب.