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أخبار مصر

ارتفاع ثم انخفاض، الأرصاد الجوية تحذر من درجات الحرارة الأيام المقبلة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس من 5 إلى 7 درجات مئوية على أن تعاود الانخفاض مرة أخرى بدءا من الجمعة المقبلة من 6 إلى 7 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد

وأعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين  حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية وسيناء.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد

 

درجة الحرارة

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:22
 

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