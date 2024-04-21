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أخبار مصر

الرعاية الصحية: إنشاء مستشفى افتراضي يضم 9 عيادات متكاملة للعلاج عن بعد

د.احمد السبكي، فيتو
د.احمد السبكي، فيتو

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، زيارة تفقدية إلى موقع إنشاء المستشفى الافتراضي الجديد التابع للهيئة في محافظة الإسماعيلية.

مجمع الإسماعيلية الطبي

 

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، إلى محافظة الإسماعيلية، والتي تفقد خلالها مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، ومركز طب أسرة الرحمة، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وكافة المتعاملين.

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وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المستشفى الافتراضي ستضم وحدات 9 عيادات متكاملة للتطبيب عن بُعد (Tele-medicine)، و4 مجموعات لخدمات العناية المركزة عن بُعد (Tele ICU)، وبرنامج للطب القلبي عن بُعد (Tele-Cardiology)، ومؤكدًا أن المستشفى الافتراضي تمثل طفرة في عالم الرعاية الصحية، وستقدم خدماتها التخصصية لأكثر من مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتطوير وتعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمجتمع، ويهدف المستشفى الافتراضي إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة للمرضى في جميع أنحاء محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مستخدمًا في ذلك أحدث التقنيات والمعدات الطبية.

 

أهمية المستشفى في تعزيز القدرة الصحية للمواطنين 

 

وأعرب السبكي، عن سعادته بالتقدم الذي تم في عملية الإنشاء حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية المستشفى في تعزيز القدرة الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أكد على أن الهيئة مستمرة في التقدم في المستشفى وإتمامه وفق أعلى المعايير الطبية والتقنية.

وتابع السبكي: نحن نتطلع إلى الانتهاء من المستشفى وإطلاق المستشفى الافتراضي ليصبح إضافة قيمة ونقلة نوعية لمجال الرعاية الصحية في مصر، وفقًا لرؤية واستراتيجية الهيئة في تحسين الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع بكفاءة وفعالية.

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ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسماعيلية، عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة ومشرفي العموم، بالإضافة إلى قيادات الفرع ومدراء الإدارات والمنشآت الصحية المختلفة التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

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