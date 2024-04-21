إزالة 6 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بمركز فارسكور

فى اليوم الثانى من المرحلة الحالية للموجة ال٢٢ ...



تابعت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة التى بدأت أمس السبت، وتستمر حتى ٩ مايو القادم.

ازالة التعديات علي املاك الدولة

إزالة ٦ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل

حيث أسفرت الحملة المُنفذة فى ثانى أيام هذه المرحلة عن إزالة ٦ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل على مساحة ٧٨٧ مترا مربعا بمركز فارسكور..

وعلى هذا الصعيد، أشارت الدكتورة منال عوض إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة الـ٢٢ منذ بداية أولى مراحلها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة إلى أنه تم إزالة ٢٨ حالة على مدار اليومين بمساحة تصل إلى ٢٢٧٨ مترا مربعا، مؤكدة أن هناك تنسيقا تاما بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

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