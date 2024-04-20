مدير "تعليم دمياط" يتابع إجراء الامتحانات لصفوف النقل
تابع "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية وبدء أعمال امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤ للمواد خارج المجموع.
جاء ذلك بناء على توجيهات د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم، ود. منال عوض محافظ دمياط، وذلك بإدارة الزرقا التعليمية بحضور أحمد طعيمة مدير الإدارة ومجاهد الجزار وكيل الإدارة.
حيث تفقد "وكيل الوزارة" مدرسة الشهيد ياسر شتيه الثانوية بنين والمستشار إبراهيم عيسي الثانوية وكفر تقي الدين تعليم أساسي والشهيد أحمد عبدالرحيم عيسى تعليم أساسي ود. رفعت المحجوب الثانوية الصناعية العسكرية والزرقا الإعدادية المشتركة وعلي الفلال الإبتدائية والزرقا الابتدائية المشتركة والزرقا الإعدادية الحديثة.
وأدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان التربية دينية وطلاب الصف الخامس الابتدائي اختبار المهارات المهنية والصف الأول الإعدادي التربية الدينية والصف الاول الثانوي التربية الدينية والتربية المهنية.
واطمأن "غريب" إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.
كما تابع كنترول المدرسة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.
وخلال المتابعة، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية
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