الإثنين 22 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أغان جديدة لرامي جمال وتامر عاشور في الطريق للجمهور

تامر عاشور ورامي
تامر عاشور ورامي جمال، فيتو

رامي جمال ،  يعيش الشاعر الغنائي أحمد المالكي، حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية  ، بعد تألقه مؤخرا مع عدد من النجوم ومن أبرزهم هيفا وهبي وصابر الرباعي وفضل شاكر.

أغان جديدة لرامي جمال وتامر عاشور

 

و اكد أحمد المالكي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن يجهز لمجموعة أغان جديدة خلال الفترة المقبلة تنتمي إلي نوعية أغان الدراما لكل من رامي جمال وتامر عاشور 

و أشار:" أحمد المالكي إلي أن أغاني رامي جمال وتامر عاشور المفترض طرحهما قريبا بمثابة مفاجأة للجمهور.

 

Advertisements

 

 

ويطرح المطرب رامي جمال ألبومه الجديد “خليني أشوفك” يوم الأربعاء المقبل.

 

 

ويطرح رامي جمال أغنيات الألبوم كاملة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

 

وكان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الجديد وهما “خليني أشوفك” و"بقول وأكدب".

 

تفاصيل الألبوم

 

 

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد “خليني أشوفك” 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسية وهم كالآتي، خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين.

 

 

كما يضم أيضًا أغنية سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك، أهـو.

 

 وكان قد طرح رامي جمال  يوم الأربعاء قبل الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "خليني أشوفك"، من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم ويقوم رامي بطرح أغنياته تباعا بشكل منفرد. 

 

أغنية خليني أشوفك

 

أغنية خليني أشوفك من كلمات زياد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رامي جمال المطرب رامي جمال ألبوم رامي جمال تامر عاشور اخبار الفن

مواد متعلقة

رامي جمال يطرح أغاني ألبومه الجديد كاملة الأربعاء المقبل

رامي جمال يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بقول واكدب (فيديو)

تامر عاشور وبهاء سلطان الأبرز، تفاصيل حفلات النجوم المصريين بالكويت

الأكثر قراءة

مي كساب تكشف لأول مرة عن رد فعل زوجها أوكا بعد إنقاص وزنها

رضا عبد العال يكشف رأيه في استمرار شوبير بحراسة مرمى الأهلي بعد عودة الشناوي

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

أول تعليق من محمود التهامي على لقاء ياسين التهامي بشيخ الأزهر

أستاذ بجامعة القدس يكشف مستقبل الحكم في غزة: لا حماس ولا السلطة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 22-04-2024 في مصر

ترقب لحكم قضائي يحسم مصير انتخابات نادي الزمالك

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

Advertisements

منوعات

المزيد

نظرية علمية تزعم: الكائنات الفضائية تتنقل عبر النيازك

أوكرانيا ترسل طلب استدعاء الخدمة العسكرية لرجل متوف

بشرى سارة، الكشف عن تقنية جديدة لعلاج العظام المكسورة

طفل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

في 7 خطوات، طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

هاجم أم كلثوم وانتقد أغانيها والفيلسوف الفرنسي "سارتر" سبب خروجه من سجون عبد الناصر.. أسرار في حياة الأبنودي (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية