أغان جديدة لرامي جمال وتامر عاشور في الطريق للجمهور

رامي جمال ، يعيش الشاعر الغنائي أحمد المالكي، حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية ، بعد تألقه مؤخرا مع عدد من النجوم ومن أبرزهم هيفا وهبي وصابر الرباعي وفضل شاكر.

أغان جديدة لرامي جمال وتامر عاشور

و اكد أحمد المالكي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن يجهز لمجموعة أغان جديدة خلال الفترة المقبلة تنتمي إلي نوعية أغان الدراما لكل من رامي جمال وتامر عاشور

و أشار:" أحمد المالكي إلي أن أغاني رامي جمال وتامر عاشور المفترض طرحهما قريبا بمثابة مفاجأة للجمهور.

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ويطرح المطرب رامي جمال ألبومه الجديد “خليني أشوفك” يوم الأربعاء المقبل.

ويطرح رامي جمال أغنيات الألبوم كاملة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع منصات الموسيقى.

وكان رامي جمال طرح الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم الجديد وهما “خليني أشوفك” و"بقول وأكدب".

تفاصيل الألبوم

ويضم ألبوم رامي جمال الجديد “خليني أشوفك” 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسية وهم كالآتي، خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، فستانك أبيض، شاهد الله، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين.

كما يضم أيضًا أغنية سوء تفاهم، قولي آه، ذكريات هوانا، بيكلموني، هنسي اسمك، أهـو.

وكان قد طرح رامي جمال يوم الأربعاء قبل الماضي أول أيام عيد الفطر المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "خليني أشوفك"، من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم ويقوم رامي بطرح أغنياته تباعا بشكل منفرد.

أغنية خليني أشوفك

أغنية خليني أشوفك من كلمات زياد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري.