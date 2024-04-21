أمم أفريقيا لكرة الصالات، مصر تتقدم 2-0 على ليبيا بالشوط الأول

أمم أفريقيا لكرة الصالات، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر لكرة الصالات أمام نظيره المنتخب الليبي، بتقدم الفراعنة بهدفين مقابل لاشيء، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات، المقامة حاليا في المغرب والمؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الصالات.

مباراة اليوم، لا تقبل القسمة على اتنين، لأنها ستحسم الفريق صاحب البطاقة الثالثة في مونديال الصالات المقبل، بعدما ضمن منتخبا المغرب أنجولا البطاقتين الأولى والثانية، ويتبقى بطاقة واحدة يتنافس عليها منتخبا مصر وليبيا في مباراتهما اليوم.

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منتخب مصر يفوز على ليبيا في دور المجموعات

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات، واجه منتخب ليبيا في مباراته الافتتاحية بدور المجموعات بالبطولة نفسها، وحقق الفراعنة فوزا كبيرا برباعية نظيفة

منتخب مصر يخسر نصف النهائي أمام أنجولا

وتلقى منتخب مصر لكرة الصالات هزيمة مهينة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أمام منتخب أنجولا في مباراة الدور نصف النهائي بالبطولة في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي بالعاصمة المغربية الرباط.

مباراة مصر وليبيا، فيتو

أبو الوفا يحفز اللاعبين

وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات ورئيس البعثة فى المغرب على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى لمنتخب الصالات، وأشاد بما قدمه اللاعبون خلال المباريات الماضية، والصعود إلى قبل نهائي البطولة.

الوصول لمونديال الصالات

وطالب أبو الوفا من اللاعبين بذل أقصى ما لديهم خلال مباراة أنجولا المقبلة لتحقيق حلم الجماهير والمسؤولين فى الصعود إلى كأس العالم المقبلة، ونقل لهم دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

وتعهد اللاعبون والجهاز الفنى على تحقيق الصعود للمونديال فى المباراة القادمة.

منتخب مصر يحقق العلامة الكاملة

وحقق منتخب مصر لكرة الصالات فوزا مستحقا على حساب نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 7-6، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لكرة الصالات المقامة في المغرب.

بذلك يكون منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة، بالفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، ويتأهل للدور نصف النهائي كأول المجموعة الثانية، ليوجه أنجولا وصيف المجموعة الأولى.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب المغرب صاحب الضيافة المجموعة الأولى، يواجه المنتخب الليبي وصيف المجموعة الثانية، خلف منتخب مصر.

١٤ لاعبا في قائمة منتخب مصر مونديال الصالات

واختار المدير الفني للمنتخب قائمة تضم ١٤ لاعبا لخوض منافسات البطولة، وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبون هم مصطفي عيد، عبدالرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء، محمد سعيد لبيب، محمد كوكى، علاء عيسيدونجا، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد بودى، خالد وليد وأحمد على.