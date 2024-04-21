جمهور المحلة يهاجم الفريق بعد التعادل مع راية ورد أحمد عيد عبدالملك (فيديو)

دوري المحترفين، رصدت عدسة فيتو هجوما لجمهور غزل المحلة على اللاعبين بعد التعادل الفريق أمام راية سلبيا في إطار منافسات الجولة السابعة من الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وتوجه أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق إلى الجمهور عقب انتهاء المباراة لتهدئتهم وودعهم ببذل أقصى جهد للفوز في المباريات القادمة والصعود للدوري الممتاز.

وأسدل الستار اليوم الأحد مباريات الجولة السابعة لدوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين” بمشاركة 10 فرق.

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وحسم بتروجت تأهله إلى الدوري الممتاز قبل الجولات الثلاثة الأخيرة في دورة التصفية النهائية لدورة الصعود لدوري المحترفين.

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين

بروكسي ضد بتروجت 1-1

غزل المحلة ضد راية 0-0

حرس الحدود ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد ضد طنطا 0-1

وادي دجلة ضد القناة 1-1

تشكيل المحلة

جاء تشكيل المحلة كالتالي:

محمود الحضري، عمرو الجزار ، محمود مسعد، بسام وليد، يحيى زكريا، زيزو، إسلام مجدي، ريفو، محمد جابر، عبده يحيى، رجب مارو.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

عمرو شعبان، محمد حجازي، كريم أشرف، خالد الإخميمي، أسامة خليل، عموري، محارب، الكومي، نبيه.



تشكيل راية لمواجهة غزل المحلة

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي راية بقيادة محمد حليم عن تشكيل الفريق الذي سوف يواجه فريق غزل المحلة في إطار لقاءات الجولة السابعة لدوري المحترفين.

في مركز حراسة المرمي، حسام حسبو

خط الظهر: محمود علاء، أحمد عبد الرحمن، محمد الفقي ، رامز زيدان

خط الوسط: أحمد عادل، غريب ياسر، ناصر الفار ، حسام عبد الواحد، عمرو جمعة

في الهجوم: طه النادي.

ويجلس علي دكة البدلاء: إسلام طارق، عبد الرحمن زين، أسامه امبابي ، عمرو مصطفي، أحمد سالم صافي، أحمد عبد العظيم، محمد خالد، أبو بكر سيلا، أحمد حسين ميسي.