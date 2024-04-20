تقارير تكشف موعد حصول إيران على مقاتلات سخوي 35 الروسية
تداولت وسائل إعلامية تقارير، اليوم السبت، عن اقتراب إيران من الحصول على مقاتلات سخوي 35 الروسية المتطورة، وذلك في ظل الصراع المتزايد مع إسرائيل.
تزويد إيران بمقاتلات سخوي 35
وأوضحت التقارير الإعلامية أنه من المتوقع أن يتسلم الإيرانيون 24 طائرة متقدمة من طراز سخوي 35 في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مقارنة بالوضع الحالي حيث تعتمد القوة الجوية الإيرانية على طائرات قديمة جدا مثل الفانتوم، التي استلمتها طهران من الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات.
وبحسب التقرير فإن الإيرانيين يستخدمون طائرات إف-14، وطائرات إف-5، وإف-4 الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات ميج 29، وهي نموذج روسي، لكنه أصبح قديما بشكل كبير، مقارنة بطائرات سوخوي 35 التي تغير توازن القوة الجوية.
القوات الجوية الإيرانية
وأوضحت التقارير أنه على الرغم من امتلاك إسرائيل طائرات F-35، إلا أن طائرات سوخوي 35، ستغير بالتأكيد التوازن الحالي للقوة الجوية.
ستظل إسرائيل بالفعل أكثر تقدما، ولكن في اللحظة التي يشغل فيها الإيرانيون طائرات سوخوي 35، فإن الفجوات بين الطرفين لن تكون تلك الفجوات في التكنولوجيا التي تطورت على مدى نحو 50 عاما.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة واشنطن بوست أنه من المتوقع أن تزود روسيا طهران قريبًا ببطاريات الدفاع الجوي المتقدمة من طراز S-400.
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