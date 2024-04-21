ساخرون، وزير الزراعة: لدينا 50 ألف فدان جاهزة لزراعة الفطير المشلتت استعدادا لشم النسيم!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرا صحفيا منذ أيام للحديث عن بدء موسم حصاد القمح، فى مختلف محافظات الجمهورية ورفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين وتقديم كل سبل الدعم لهم، وإزالة أى معوقات قد تواجههم.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: وهل استعدت الوزارة لموسم الربيع وأعياد شم النسيم؟!

Advertisements

فرد عليه الوزير ساخرا: طبعا.. دا احنا عندنا 50 ألف فدان جاهزين لزراعة الفطير المشلتت استعدادا لعيد شم النسيم.. يعنى ماتقلقش أبدا!