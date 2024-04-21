الأحد 21 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ساخرون

ساخرون، وزير الزراعة: لدينا 50 ألف فدان جاهزة لزراعة الفطير المشلتت استعدادا لشم النسيم!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد مؤتمرا صحفيا منذ أيام للحديث عن بدء موسم حصاد القمح، فى مختلف محافظات الجمهورية ورفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين وتقديم كل سبل الدعم لهم، وإزالة أى معوقات قد تواجههم. 

 

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: وهل استعدت الوزارة لموسم الربيع وأعياد شم النسيم؟! 

Advertisements

فرد عليه الوزير ساخرا: طبعا.. دا احنا عندنا 50 ألف فدان جاهزين لزراعة الفطير المشلتت استعدادا لعيد شم النسيم.. يعنى ماتقلقش أبدا!

اعياد شم النسيم شم النسيم السيد القصير هريدي نيوز عيد شم النسيم موسم حصاد القمح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وزير الزراعة وكالة هريدى نيوز فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

ساخرون، وزير المالية: في نهاية 2024 الجنيه هيبقى بـدولارين!

ساخرون.. الشيخ خالد الجندى: لا يجوز تبادل إيموشن الضحك بين الرجال والنساء لأنه قد يثير الغرائز!

ساخرون، الكهرباء: المصريون اشتروا هدايا الفلانتين بـ 5 مليار جنيه ومستكترين زيادة 30 جنيها على فاتورة الكهربا!

ساخرون، وزير الصحة: المواطن المصرى لازم يتعود على خلع أسنانه بدون بنج.. وكفاية دلع!

ساخرون.. وزير الزراعة: التقلبات الجوية سبب فساد محصول المكرونة وارتفاع أسعارها هذا العام!

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن اختفاء سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

حتى لا تسيء قلة لمهنة عظيمة، نص اعتذار الممثلين للصحفيين عن عدم حضور عزاء صلاح السعدني

قدم ساعتك 60 دقيقة، موعد بدء التوقيت الصيفي رسميًا

حبس المذيعة المغمورة إنجي حمادة عامًا لاتهامها بتعاطي المخدرات

ساويرس يستجيب للاقتراح، عرض الصوت والضوء مجانًا للأيتام والطلبة والفقراء

نقابة الممثلين تعتذر للإعلام وتؤكد اقتصار عزاء صلاح السعدني على أسرته وزملائه

وفاة تاجر حزنًا على رحيل والده ببني سويف، شقيقه: دخل في غيبوبة بنفس اليوم

تعرف على هدافي الكونفدرالية قبل لقاء الزمالك ودريمز

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد فيضانات الإمارات.. علاقة تلقيح السحب بحدوث كوارث طبيعية

رجل أمريكي يفوز بجائزة اليانصيب قيمتها نصف مليون دولار

طفل يلعب بالليزر يعرض طائرة أمريكية لخطر كبير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 21-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أسعار سيارات هيونداي توسان 2024 المستوردة بعد عودتها إلى مصر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضي ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟ الإفتاء ترد

مواقيت الإحرام وأركان الحج، كل ما تريد معرفته عن أحكام الركن الخامس في الإسلام

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية