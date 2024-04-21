الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يناقش مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بساحل سليم

اجتماع اللواء عصام
اجتماع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فيتو

 ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بمركز ساحل سليم، والتي تم إدراجها وفقًا لمقترحات المواطنين والاحتياجات الفعلية.

أكد المحافظ، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية، تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة مع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ساحل سليم

 وتناول اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ساحل سليم والقرى التابعة لها ومراحلها التي وصلت إليه، والإجراءات والبنود التي تم اتخاذها لتنفيذ باقي المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ساحل سليم خلال الفترة القادمة في هذا الشأن خاصة مع تزامن الربع الرابع والأخير للخطة فضلًا عن ما وصل إليه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بمرحلتيهم بالإضافة إلى المعوقات التي تقف أمام نهو الأعمال وافتتاح وتشغيل تلك المشروعات.

تنفيذ المشروعات وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية 

 وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل واستكمال باقي الإجراءات والمشروعات المدرجة بالخطة الموضوعة مسبقًا، والعمل على تسريع وتيرة العمل بها موجهًا بضرورة متابعة مراحل العمل للاطمئنان على تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير والاشتراطات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

 

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وأوضح اللواء عصام سعد أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية قد ساهمت في وضع هذه المقترحات والمشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين لذا علينا تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

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