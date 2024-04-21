الأحد 21 أبريل 2024
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توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة وكلية الكوت بالعراق

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والعراق، فيتو

 شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد  توقيع  بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة المنصورة مع كلية الكوت الجامعة بجمهورية العراق، بقاعة مجلس الجامعة.
 

وقام بتوقيع البروتوكول  الدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الزهرة حميدى الربيعى معاون العميد للشئون العلمية بصفته مفوضا من الدكتور طالب زيدان الموسوى رئيس مجلس إدارة كلية الكوت الجامعة، بحضور  الدكتور سعيد عبد الكريم مقرر قسم الصيدلية بالجامعة، الأستاذ الدكتور محمد الرفاعى مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة.

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الهدف من بروتوكول التعاون

وجاء ذلك لتبادل الخبرات والتدريب والاستشارات فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية، ورفع الكفاءة التدريسية، وتنمية الأنشطة الخاصة بالأساتذة والطلبة والملكات العلمية والإدارية والفنية ونظم الجودة بها.

جامعة المنصورة تسعى جاهدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية

وقال  الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تسعى جاهدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى التوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات ذات السُمعة المُتميزة عالميًا، وجعل مصر قِبلة لتقديم الخدمات التعليمية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، كما يعكس حرص الجامعة على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات فى مختلف المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
 

البروتوكول مع جامعة الكوت العراقية يهدف إلى التبادل المشترك 

 وأكد أن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة الكوت العراقية يهدف إلى التبادل المشترك بين الجامعتين فى إقامة وتنفيذ الدراسات والمشاريع الاكاديمية والتطبيقية والفنية المشتركة، تبادل الزيارات لأعضاء الهيئة التدريسية والطلابية  و الإدارية والفنية لغرض التدريب وتبادل الخبرات، التعاون فى مجالات البحث والنشر المشترك ودعم إصدار المجلات العلمية ذات العلاقة، وكذلك تعاون الطرفان فى دخول التصنيفات الدولية والعلمية من خلال تطبيق البرامج والمناهج ونظم الإدارة المشتركة التى تؤدى إلى التقدم والرقى بما يخدم الطرفين. 

 

التعليم العالى أحد العوامل المهمة فى التنمية الشاملة

ومن جانبه عبر الدكتور عبد الزهرة حميدى عن سعادته البالغة بتعاون جامعة الكوت مع جامعة المنصورة لما لها من سمعة ومكانة علمية مرموقة، مؤكدا أهمية التعليم العالى باعتباره أحد العوامل المهمة فى التنمية الشاملة وركيزة من ركائز بناء المجتمع الحديث، ورغبة جامعة الكوت فى تعزيز العلاقات مع المؤسسات الجامعية الدولية المرموقة  فى المجالات العلمية  والثقافية  و التربوية  والتى تنصب فى خدمة  وتقدم العراق الجديد.

 

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