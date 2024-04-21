الأحد 21 أبريل 2024
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رياضة

تعليق صادم، توخيل ينتقد نجم البايرن رغم تسجيله هدفين بشباك يونيون برلين

توماس توخيل مدرب
توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، فيتو

بايرن ميونخ، وجه توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الألماني، انتقادات إلى توماس مولر لاعب الفريق، رغم تسجيله هدفين خلال فوز البافاري على يونيون برلين بخماسية في الدوري الألماني.

وفاز بايرن ميونخ على يونيون برلين بنتيجة 5 / 1، في مباراة شهدت تسجيل مولر هدفين، قبل 10 أيام من مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم الهدفين لم يكن توماس توخيل راضيا عن أداء مولر، قائلا: "لقد سجل مولر هدفين رائعين، لكن أداءه لم يكن جيدًا، كان متفرجًا على المباراة مثل الجماهير".

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واختتم: "لم يكن مستواه جيدًا في المباراة، عليه أن يتدرب بجدية حتى يحصل على مكان أساسي في تشكيلنا أمام ريال مدريد وهو يعرف ذلك جيدًا ومتفق على رأيي".

توماس مولر، فيتو 

بايرن ميونخ يحسم مصير توخيل 

فيما تحدث ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن رحيل الألماني توماس توخيل عن تدريب الفريق البافاري، بنهاية الموسم.

وكان بايرن قد أعلن قبل شهرين، أن توخيل سيرحل عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما فقد لقبي البوندسليجا وكأس ألمانيا.

وقال إيبرل، في تصريحات لقناة "زي دي إف" الألمانية: "تم الاتفاق على رحيل توخيل قبل أن أتولى منصبي في النادي"، مؤكدا أن "القرار نهائي ولا رجعة فيه".

وأضاف: "كما قال توخيل إن القرار قائم، لذلك فلا يوجد سبب لأعيد مناقشة الأمر الآن".

وتابع: "استمتع كثيرًا بالعمل مع توخيل ومع كريستوف فرويند، كما يمكن رؤية أننا نحقق النجاح حتى الآن".

وضرب بايرن موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أطاح بآرسنال، بينما أقصى الميرنجي فريق مانشستر سيتي.

واكتسح بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آندر آلتن فورستيري، مساء أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الألماني.

أحرز خماسية بايرن ميونخ كلا من ليون جوريتسكا بالدقيقة 29 وهاري كين بالدقيقة 45 وتوماس مولر بالدقيقتين 53 و66 وماتيل تيل بالدقيقة 62، بينما أحرز هدف يونيون برلين الوحيد يورب فيرتيسين في الدقيقة 90.

 

ترتيب بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

 وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز 14.

بايرن ميونخ يحسم مصير توخيل

بايرن ميونخ يكتسح يونيون برلين بخماسية في الدوري الألماني

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بايرن ميونخ توماس توخيل توخيل توماس مولر الدوري الألماني

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