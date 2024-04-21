بايرن ميونخ يحسم مصير توخيل

بايرن ميونخ، تحدث ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن رحيل الألماني توماس توخيل عن تدريب الفريق البافاري، بنهاية الموسم.

وكان بايرن قد أعلن قبل شهرين، أن توخيل سيرحل عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما فقد لقبي البوندسليجا وكأس ألمانيا.

وقال إيبرل، في تصريحات لقناة "زي دي إف" الألمانية: "تم الاتفاق على رحيل توخيل قبل أن أتولى منصبي في النادي"، مؤكدا أن "القرار نهائي ولا رجعة فيه".

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وأضاف: "كما قال توخيل إن القرار قائم، لذلك فلا يوجد سبب لأعيد مناقشة الأمر الآن".

وتابع: "استمتع كثيرًا بالعمل مع توخيل ومع كريستوف فرويند، كما يمكن رؤية أننا نحقق النجاح حتى الآن".

وضرب بايرن موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أطاح بآرسنال، بينما أقصى الميرنجي فريق مانشستر سيتي.

واكتسح بايرن ميونخ نظيره يونيون برلين بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آندر آلتن فورستيري، مساء أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الألماني.

أحرز خماسية بايرن ميونخ كلا من ليون جوريتسكا بالدقيقة 29 وهاري كين بالدقيقة 45 وتوماس مولر بالدقيقتين 53 و66 وماتيل تيل بالدقيقة 62، بينما أحرز هدف يونيون برلين الوحيد يورب فيرتيسين في الدقيقة 90.

ترتيب بايرن ميونخ ويونيون برلين في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز 14.

وكان فريق باير ليفركوزن، أحرز لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، بعد 11 عامًا متواصلة من سيطرة بايرن ميونخ على البوندسليجا.

وجاء ذلك بعد فوز ليفركوزن على ضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة، مساء الأحد الماضي، على ملعب باي آرينا، ضمن لقاءات الجولة 29 من البوندسليجا.

وسجل خماسية ليفركوزن كل من فيكتور بونيفاس (25) وجرانيت تشاكا (60) وفلوريان فيرتز (68- 83- 90).

ليفركوزن يحطم رقم بايرن ميونخ

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن باير ليفركوزن يعتبر النادي الثالث عشر في تاريخ ألمانيا، الذي يحقق لقب البوندسليجا.

وأضافت الشبكة، أن باير ليفركوزن أصبح أول فريق لا يهزم في أول 29 مباراة في البوندسليجا (فاز 25 وتعادل 4)، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله بايرن ميونخ في موسم 2013-2014، والذي خاض 28 مباراة دون هزيمة تحت قيادة بيب جوارديولا.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فأشارت إلى أن ليفركوزن احتل المركز الثاني دون الفوز باللقب، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك في مواسم (1996/97 - 1998/99 - 1999/00 - 2001/02 - 2010/11 - 2023/24).