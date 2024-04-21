الهلال السعودي يبيع لاعبه مقابل 12 مليون يورو
استقرت إدارة الهلال السعودي على بيع بيريرا لاعب الفريق، إلى نادي كروزيرو البرازيلي، بشكل نهائي مقابل 12 مليون يورو.
وكشفت "الرياضية" السعودية، أن الهلال والنادي البرازيلي توصلا إلى اتفاق مبدئي لبيع بيريرا، بانتظار توقيع العقد الرسمي بعد استكمال بعض الإجراءات الإدارية، حيث وافقت إدارة الهلال على بيع عقد اللاعب الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، والانتقال بشكل نهائي لكروزيرو.
كان بيريرا قد انتقل إلى الهلال من وست بروميتش ألبيون في صيف 2021، بعقد يمتد حتى عام 2026، وفاز مع الفريق ببطولة الدوري السعودي 2022، والسوبر السعودي 2022، ودوري أبطال آسيا 2021.
وانتقل بيريرا من الهلال إلى نادي الوحدة الإماراتي في يناير 2023، على سبيل الإعارة ثم إلى نادي كروزيرو البرازيلي في نهاية يوليو 2023، على أن ينتقل بشكل نهائي للنادي البرازيلي.
الكشف عن حكم مباراة العودة بين الهلال السعودي والعين الإماراتي
من ناحية أخرى، استقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أمام نظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
حكم مباراة العودة بين الهلال والعين
وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الآسيوي قرر إسناد مهمة إدارة مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، للحكم الكويتي أحمد علي.
ويستضيف الهلال نظيره العين الإماراتي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري.
وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين الهلال وضيفه العين، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.
وكان العين قد استطاع أن يفوز في لقاء الذهاب أمام الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.
مهاجم الهلال يغيب أمام العين
تأكد غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، عن فريقه خلال مباراة العين الإماراتي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأكدت صحيفة الرياضية السعودية وفقًا لمصادر لها، أن ميتروفيتش لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة العين، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الفخذ الأيسر خلال مباراة الشباب في الدوري.
وأضافت الصحيفة أن الصربي خضع لفحص طبي قبل أيام من السفر إلى بلاده لاستكمال برنامجه العلاجي، تحت إشراف الإسباني خوان خمينيز، طبيب الهلال، حيث من المقرر أن تحدد نتائج الفحص موقفه من المشاركة في الكلاسيكو المنتظر أمام الاتحاد ضمن مباريات نصف نهائي كأس الملك، نهاية الشهر الجاري.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.