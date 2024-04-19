دوري أبطال آسيا، مهاجم الهلال يغيب عن مباراة العين

تأكد غياب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي، عن فريقه خلال مباراة العين الإماراتي المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وأكدت صحيفة الرياضية السعودية وفقًا لمصادر لها، أن ميتروفيتش لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة العين، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في الفخذ الأيسر خلال مباراة الشباب في الدوري.



وأضافت الصحيفة أن الصربي خضع لفحص طبي قبل أيام من السفر إلى بلاده لاستكمال برنامجه العلاجي، تحت إشراف الإسباني خوان خمينيز، طبيب الهلال، حيث من المقرر أن تحدد نتائج الفحص موقفه من المشاركة في الكلاسيكو المنتظر أمام الاتحاد ضمن مباريات نصف نهائي كأس الملك، نهاية الشهر الجاري.

Advertisements

يذكر أن الهلال أعلن مطلع أبريل الجاري، حاجة ميتروفيتش للعلاج لمدة 6 أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الشباب يوم 30 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز نادي العين الإماراتي على الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الفريقين على ستاد هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويلتقي الهلال السعودي مع العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 23 أبريل الجاري، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، على ملعب المملكة أرينا معقل الفريق السعودي.

وهُزم الأزرق في مباراة الذهاب من بطولة دوري أبطال آسيا 6 مرات، بما فيها خسارته ضد العين الإماراتي، ولم يتمكن من الفوز والتأهل سوى مرة واحدة في نسخة 2015، إلا أنه لم ينجح في تحقيق اللقب.

وخسر الهلال ضد ذوب آهن الإيراني بهدف في ذهاب نصف النهائي نسخة 2010، وهُزم إيابًا بالنتيجة ذاتها، واصطدم بأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في ربع نهائي 2012، وخسر ذهابًا بهدف وإيابًا برباعية نظيفة.

وفي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2013، خسر الأزرق بهدف ضد الدحيل، وتعادل بنتيجة 2\2 في مباراة الإياب، وهُزم أمام سيدني الأسترالي بهدف في ذهاب نهائي نسخة 2014، وتعادل سلبيًا إيابًا.

وهُزم الهلال ضد برسبوليس الإيراني بهدف في ذهاب ثمن نهائي 2015، وفاز بثلاثية نظيفة إيابًا، قبل أن يخسر بالأمس أمام العين الإماراتي، ولكنه يملك فرصة للتعويض في لقاء الإياب الذي سيُقام في الرياض الأسبوع المقبل.

فيما حقق المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، 4 أرقام قياسية بعد قيادته فريقه لفوز كبير على الهلال السعودي 2/4، في المباراة أقيمت على أرضية استاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وكان سفيان رحيمي أحرز 3 أهداف “هاتريك” في الدقائق 6 و26 و38 لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية دون رد، قبل أن يقلص مالكوم دي أوليفيرا النتيجة بهدف أول للهلال في الدقيقة 49، ليسجل بعدها "كاكو" هدف العين الرابع في الدقيقة 56، ثم سجل سجل سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال، لتنتهي المباراة بفوز العين بنتيجة 4-2، قبل مباراة الإياب المقرر لها الأسبوع المقبل.

ثلاثية سفيان رحيمي في شباك الهلال رفعت رصيده من الأهداف في دوري أبطال آسيا إلى 11 هدفا، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة.

وغاب الصربي المتألق ميتروفيتش لاعب الهلال، عن مباراة العين لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بسبب الإصابة على مستوى العضلة الخلفية، في مشهد ربما يمتد أيضًا إلى مباراة الإياب.

قائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2023-2024

1- المغربي سفيان رحيمي (العين) 11 هدفًا

2- الصربي ألكسندر ميتروفيتش ( الهلال) 8 أهداف

3- البرازيلي أندرسون تاليسكا (النصر) 8 أهداف

4- البرازيلي كريسان دا كروز (شاندونج تايشان) 8 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( النصر) 6 أهداف

6- البرازيلي هيرنانديز (إنشيون يونايتد- جيونبك هيونداي) 6 أهداف

7- الأوزبكي إيجور سيرجييف (بانكوك جلاس باثوم) 6 أهداف

8- التوجولي لابا كودجو (العين) 6 أهداف

9- الإيراني رامين رضائيان (سباهان أصفهان) 5 أهداف

10- الجزائري بغداد بونجاح (السد) 5 أهداف

كما أصبح سفيان رحيمي بات أول لاعب يسجل هاتريك في شباك فريق الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا وذلك منذ 11 عامًا وتحديدًا منذ نسخة 2013.

فيما يعد هاتريك سفيان رحيمي هو الأول لفريق العين في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا منذ 11 عامًا، وتحديدًا نسخة عام 2013.

هاتريك سفيان رحيمي بقميص العين، جعل ناديه أول فريق يسجل 3 أهداف في شباك الهلال السعودي خلال الشوط الأول فقط، حيث تكررت الواقعة ولكنها مع ناديين قطريين وهما الغرافة القطري (3-0) عام 2010، وأمام السد القطري (3-2) في 2019.

كما كسرت خسارة الهلال اليوم سلسلة اللا هزيمة التي يعيشها الزعيم السعودي والتي اقتحم بها موسوعة جينيس بعد 42 مباراة بدون هزيمة.

العين الإماراتي يكتسح الهلال السعودي 4-2 في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

وفاز نادي العين الإماراتي على الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الفريقين على ستاد هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل النجم المغربي سفيان رحيمي أهداف العين الثلاثة في الشوط الأول من اللقاء ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الشوط الثاني سجل كاكو هدف العين الرابع فيما سجل هدفي الهلال كل من مالكوم وسالم الدوسري.