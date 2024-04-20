الصحة تكشف ضوابط وإجراءات أداء مناسك الحج

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بأداء مناسك الحج لموسم ١٤٤٥ هـ/ ٢٠٢٤ م.

ضوابط سفر حجاج بيت الله الحرام

وأكد تخصيص وزارة الصحة لـ ٢٣٧ مستشفى في كل المحافظات لتوقيع الكشف الطبي على الحجاج بالإضافة إلى تخصيص مكاتب لتلقي التطعيمات الضرورية واللازمة للسفر منها تطعيم الالتهاب السحائي وتطعيم الإنفلونزا.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومنظمة «أوتيزم سبيكس» العالمية، في مجال الصحة النفسية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من الاضطرابات النمائية، وذلك في محافظة الإسكندرية، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية.

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الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتعظيم المكاسب المشتركة فى مجالات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بما يضمن تطوير المهارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتابع «عبدالغفار» أن المذكرة تنص على التزام الطرفين بتنفيذ إجراءات لتسهيل التعاون في مجالات الصحة النفسية، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق أهداف تتماشى مع الرؤية المستقبلية للطرفين، وفقا للمعايير الدولية والمحلية، ورفع الوعي المجتمعي تجاه الأطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات نمائية، خاصة اضطراب طيف التوحد.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن أوجه التعاون بين الأمانة، ومنظمة أوتيزم اسبيكس تتمثل في التزام المنظمة بتسهيل التواصل مع الفرق الطبية المتخصصة، على مستوى العالم، لمواكبة التحديثات العلمية في مجالات طيف التوحد والتخصصات المشتركة، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل الشراكات بين الأمانة العامة للصحة النفسية، والمتعاونين الدوليين المحتملين، من خلال بوابات وقنوات البحث المختلفة.

وأوضح «عبدالغفار» أن مذكرة التفاهم تعد خطوة هامة لتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، حيث يجري العمل على تعزيز الكشف المبكر والتشخيص، وتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، وتعزيز التعليم وفرص العمل المتكاملة.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة، الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة باميلا ديكسون، ممثلا عن منظمة أوتيزم اسبيكس العالمية.