30 سنة شقاء.. أم محمد أشهر بائعة سمك في طنطا: جوزت بناتي من شغلي وبساعد زوجى المريض (فيديو)

بحثت بنت طنطا عن طريق تسلكه نحو الرزق الحلال بجوار زوجها، وتساعده على معيشة الحياة الصعبة، دون أن تعبأ بكلام الآخرين ولا بنظراتهم لها، تحملت مسئولية أبنائها الثلاثة بينهم شاب كفيف.

وعلى بعد أمتار من إحدى بوابات جامعة طنطا، تجلس "منال" أو "أم محمد" كما يلقبها البعض على كرسى خشب وأمامها طاولة متنوعة من الأسماك محملة على تروسيكل بابتسامة جميلة تخفى خلفها آثار الكفاح والمسؤولية الكبيرة التي تحملتها منذ ٢٥ عاما.

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"فيتو" التقت بالسيدة منال محمد التي تبلغ من العمر ٤٥ عاما المقيمة بمنطقة العجيزى في مدينة طنطا محافظة الغربية، التى سردت قصتها قائلة، إن لديها 3 أبناء بنتين وشاب كفيف، وأنها قررت النزول للعمل بجوار زوجها ومساعدته في تحمل مسئولية أبنائهما من بيع الأسماك.

وتابعت: أستيقظ فى الثانية صباحا للتوجه إلى حلقة السمك لشراء الأسماك والعودة إلى مكان وقوفها أمام بوابة جامعة طنطا لعرض الأسماك موضحة، أن يومها يبدأ من السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا وتعود للمنزل لأخذ قسط من الراحة البسيطة وتسكمل عملها بالمنزل.



وعن أحلامها وطموحاتها قالت: كنت أتمنى العمل فى شىء أفضل لكن حاليا مضطرة أكافح من أجل أولادى ويعوضنى عن ذلك المعاملة الطيبة من جميع أهالى طنطا، ونظرة الرضا فى عين أسرتي.