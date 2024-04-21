ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024

شهد سعر الدينار الكويتي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، نهاية التعاملات اليوم الأحد 21 - 4 - 2024.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم عند 156.83 جنيه للشراء، و157.34 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية والعربية نهاية التعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.31 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.77 جنيه للشراء، و59.96 جنيه للبيع.

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سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.07 جنيه للشراء، و53.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.19 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 31.24 جنيه للشراء، و31.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 31.00 جنيه للشراء، و31.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 128.14 جنيه للشراء، و128.53 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 125.49 جنيه للشراء، و125.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.24 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 68.05 جنيه للشراء، و68.43 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.67 جنيه للشراء، و6.69 جنيه للبيع.