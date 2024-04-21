مدير "تعليم دمياط" يتابع إجراء امتحانات صفوف النقل بالإدارات التابعة

تابع "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية وإجراء امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤ للمواد خارج المجموع بناء على توجيهات د رضا حجازي وزير التربية والتعليم ود منال عوض محافظ دمياط، وذلك بإدارة الزرقا التعليمية بحضور احمد طعيمة مدير الإدارة ومجاهد الجزار وكيل الإدارة.

وكيل الوزارة يتابع امتحانات النقل بإدارة عزبة البرج التعليمية

تفقد "وكيل الوزارة" مدارس بنات الخياطة الإبتدائية والجواهرة الإبتدائية المشتركة ومحمد أحمد سرحان وعزبة اللحم الإبتدائية المشتركة بإدارة عزبة البرج التعليمية بحضور نور عامر مدير الإدارة ومحمد رجب وكيل الإدارة.

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كما تفقد وكيل الوزارة مدارس السيالة الجديدة الابتدائية ومحمد صادق كرات الإعدادية ومحمد صادق كرات الإبتدائية والثانوية الزراعية العسكرية ومحمد حسن درة الالكترونيه بإدارة دمياط التعليمية بحضور محمد الحمزاوي مدير عام الادارة وأحمد شحاته وكيل الإدارة.

وكيل الوزارة يتابع امتحانات النقل

أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان التكنولوجيا وطلاب الصف السادس الابتدائي مادة التربية الدينية والصف الثاني الإعدادي التربية الدينية والصف الثاني الثانوي التربية الدينية والتربية المهنية.

واطمأن "غريب" إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

كما تابع كنترول المدرسة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.

وخلال المتابعة، وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية