وزير العمل: مصر داعمة للأشقاء العرب في كل خطط التنمية
شارك حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، من مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية وذلك من خلال تِقنية "الفيدوكونفرانس"،لمُناقشة ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي،المُقرر انعقاده يوم السبت المُقبل،في العاصمة العراقية بغداد.
منظمة العمل العربية
أدار اللقاء المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري،وأعضاء مجلس الإدارة من وزراء،وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب،حيث أكد المطيري،على مُشاركة 347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب،وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة، جيلبرت ف. هونجبو،والأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد أبو الغيط..
وعلى هامش اللقاء أكد حسن شحاتة وزير العمل ان مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك،يؤدي إلى المزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي..
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم فإن أطراف العمل العرب سوف يناقشون، بنودًا، تخص قضايا تؤثر تأثيرًا مُباشرًا على أسواق العمل العربية،ومنها،بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مُستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية" وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل،مع التركيز على التدريب المهني،والتعليم وربطهما بإحتياجات "السوق" العربي والدولي،ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية..وطُرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري،والأثر الذي يُمكن أن يُساعد،في خلق فرص عمل جديدة،وتحسين بيئة العمل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.