السيد موسى نتفلكس!

موسى الذي ظهر على منصة العرض العالمية المليارية الشهيرة، لا يمكن أبدا أن يكون سيدنا موسى الذى نعرفه في كتابنا الكريم القرآن العظيم، وما رأيته في الأجزاء الثلاثة هو ما جعل قلمي يطاوعنى في وصفه بموسى نتفلكس الدولى..



بطبيعة الحال، هناك أمران نلفت النظر إليهما، حتى لا يبرز علينا أحمق أو متطرف، الأمر الأول أننا نحترم ونعترف ونوقر كل أنبياء الله، بل لا يكتمل إسلامنا الإ بتوقيرهم والاعتراف بهم نبيا ورسولا، واحدا بعد الأخر..

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الأمر الثانى أن التفسير التاريخي والمذهبى للنصوص الدينية، ما إستقر منها وما لم يستقر، يفتح المجال للجدال والصراعات، وهو ما حدث ولايزال في الديانات كافة، ويفتح أيضا باب التناول الفنى بغرض توسيع رقعة التابعين، وإعدادهم وتعميق الإيمان بنفوسهم..



قصص الأنبياء في السينما والمسلسلات كثيرة ومتنوعة، وقد حرم جيلنا كله من متابعة ورؤية أفلام ضخمة مثل الوصايا العشر عن سيدنا موسى أيضا، وأذكر أنه بعد استقراري في فرجينيا بالولايات المتحدة، أن أستاجرت شريطي فيديو لفيلم الوصايا العشر الذي كان ممنوعا عرضه في مصر، وكنت فرحا جدا لآن عندي فيديو وكان أملة كبيرة وقتها، ولأننى سأرى أخيرا كل ما منعه الرقباء عنى.. ومنهم الرسالة لأنتونى كوين!



نرجع لمسلسل قصة نبي الله موسي على نتفلكس، فتجد شخصية نبي الله موسى اليهودي الذي تربى في بيت فرعون مصر، شديد العصبية، سريع الغضب، وسريع التراجع عن غضبه، وكمسلمين نعرف أنه قتل مصريا كان يضرب يهوديا يعمل في السخرة ويجلده حارس من جند فرعون..

ولم يكن سيدنا موسى يعلم أنه عبراني الأصل، بل هو ربى في بيت الفرعون كأمير مصري بعد أن التقطته أخت الفرعون من النيل الذي ألقته أمه فيه رضيعا خوفا من ذبحه علي يد الفرعون.. وفي الرواية الاسلامية فإن الله هو الذى أوحى إلي أم موسي أن تلقي به في اليم وأن تتابعه أخته حتى رأته وهو في طوف قد استقر قريبا من قصر فرعون..

فحص ومراجعة



كان موسى نتفلكس شديد العصبية. فلما تجلى له الله العظيم من فوق جبل الطور، تجلى الله له في صورة شجرة مشتعلة متقدة لا تنطفى ولا تتحول إلى رماد، ونحن عندنا الله نور علي نور، ومن وسط الشجرة المشتعلة يخرج صوت الله يوجه مرسى وينبئه أنه الله وإنه اختاره رسولا إلى بنى إسرائيل..

ويطلب منه الذهاب إلى فرعون لابلاغه بالرسالة فيطلب موسي أن يصحبه أخوه هارون لأن موسي لا يجيد الكلام والتعبير، ونحن نفهم في إرثنا أنه كان حصيرا في التعبير، ومع ذلك فالمسلسل قدمه طليق اللسان..



حين غاب الله -في المسلسل- عن موسى نتفلكس شخط موسى نتفلكس في الله حين عاود مخاطبته من داخل الشحرة المشتعلة، سبحانه، وخاطبه ب "أنت"، وكان يحاجج الذات الإلهية رأسا برأس..

وليست تلك أخلاق الأنبياء قط.. ولا هو أله يتلذذ بترديد كلمة أنا المدمر أنا المدمر على نحو بشرى مثير للأسي!



إن الله أعلى وأعظم وأرق وأحن وأكبر وأرحم من أن يتباهى بأنه المدمر!



ثم نعرف أن فرعون سمح غصبا وقهرا بعد العقوبات العشر التى أنزلها الله بمصر إرضاء وإنتقاما لنبى الله موسى وقومه، سمح لهم بالخروج، وليلة الخروج فاتوا علي بيوت المصريين واقترضوا الأواني الفضية والذهبية، وهربوا بها إلي الصحراء ومنها صنعوا العجل ليعبدوه، ويعرض المسلسل التوثيقي لوجهات نظر حاخامات، ورجال كهنوت مسيحي، واعترفوا أن الوصف الصحيح لما فعله قوم موسي هو سلب ما ليس لهم.



والسلب هو السرقة، لكن أحد الحاخامات بالمسلسل برر السلب بأن اليهود اخذوا أجورهم عن سنوات الاستعباد في خدمة المصريين وفرعون!

بالمسلسل وقائع تاريخية وتفسيرات دينية متباينة تحتاج الفحص والمراجعة، حتى لا تكون منصة نتفلكس منبرا لبث التحريفات ومخالفة ثوابت العقيدة..



وفي هذا السياق، وكما قدمنا بنجاح إنتاجا ضخما مشرفا لمسلسل الحشاشين لنبرهن فيه سوء استغلال الدين لصنع الطغاة والمتسلطين، فبوسعنا إنتاج أعمال دينية ضخمة أيضا تعمق الدين والإيمان في النفوس، تتناول الصحابة، والتاريخ الاسلامي، في أوج ازدهاره.. إنها قضية كبيرة.. ولدينا إرث أكبر وأعظم.