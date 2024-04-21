كفر الشيخ ضمن أعلى 5 محافظات فى معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية
أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظة قد دخلت ضمن أعلى خمسة مراكز على مستوى الجمهورية فى معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية فى الربع الأول من عام 2024، ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن قطاع الطب الوقائي يبذل جهودا للإرتقاء بمنظومة الترصد الفورى والإبلاغ عن أي أمراض معدية من أجل سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية لاحتواء أي تفشيات وبائية محتملة، وتشديدا على أهمية التحليل الروتيني والمستمر من قبل قطاع الطب الوقائى بقيادة الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة أداء المحافظات.
- تنفيذ خطة الطب الوقائي
وأضاف الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار جهود مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين داخل المحافظة، وذلك من خلال الإهتمام بتنفيذ خطة الأداء لإدارة الطب الوقائى بالمديرية بقيادة الدكتور شريف الخولي، مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، والدكتورة مروة حمودة، مدير إدارة الوبائيات والترصد بالمديرية، والفريق المعاون لها، فى جميع الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة.
ومؤخرا، فقد دشنت مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ فعاليات القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية الصالحات التابعة لمركز سيدي سالم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
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