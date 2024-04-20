آمال ماهر تعلق على نجاح حفلها في التجمع الخامس

علقت الفنانة أمال ماهر، على نجاح حفلها الأخير الذي أقامته خلال الساعات القليلة الماضية، بالتجمع الخامس، وذلك بعد غيابها لفترة طويلة عن تقديمها سهرات غنائية.

في هذا السياق علقت امال ماهر على نجاح حفلها في منشور عبر حسابها عبر موقع “فيس بوك”، وقالت فيه:”كانت ليلة من ألف ليلة وليلة، شكرًا من قلبي المايسترو تامر فيضي، والأوركسترا، وأجمل وأعظم جمهور، وكل صُنّاع السعادة في حفلة امبارح".

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حفل آمال ماهر “كامل العدد”

وشهد حفل آمال ماهر امتلاء المقاعد مسجلًا شعار “sold out”، وتألقت خلاله بكوكبة من أجمل أغنياتها والتي اشتملت على أعمال أولى ألبوماتها إلى أحدثها المعنون بـ"أنا كويسة"، كذلك قدمت وصلة كلاسيكية من روائع كوكب الشرق أم كلثوم وقامت بغناء "ألف ليلة وليلة".

صوت مصر الحقيقي

وتفاعل الجمهور مع عودة آمال ماهر لتقديم أغنيات أم كلثوم بشكل قوي وفور انتهاء الأغنية رفض الجمهور مغادرة آمال الحفل مطالبين إياها بغناء المزيد من أجمل الروائع الموسيقية.. ووصفها أحد المعجبين بــ صوت مصر الحقيقي.

أميرة الطرب

فيما لقبها جمهور السوشيال ميديا بـ أميرة الطرب.. حيث علق أحد المتابعين على أدائها بالحفل عبر موقع إكس: #آمال_ماهر أميرة الطرب.. وملكة من ملكات الوطن العربي

فيما قال آخر: حمدلله عالسلامة أوي..عودة قوية تليق بيها..

وقالت أخري: آمال ماهر عاملة Come back هايل وتحفة..إقبال كبير على حفلتها اللى كانت النهاردة وسط حضور كبير جدا من الجماهير لدرجة إن التذاكر خلصت وكان فيه عدد كبير لسه ما كانش معاه تذاكر كمان.

وتابع آخر حديثه بــ: حفل أكثر من رائع للنجمة الكبيرة.. واختيارات جميلة للأغاني.. آمال ماهر صوت مهم جدًا نتمنى نسمعه كتير.

وفي سياق آخر، تستعد النجمة آمال ماهر لطرح عدة أغانٍ منفردة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح ألبوم “أنا كويسة”.