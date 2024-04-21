الأحد 21 أبريل 2024
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أخبار مصر

معلومات الوزراء تبرز قرار إلزام المنشآت الفندقية بالحصول على الشهادة الدولية للبيئة

المنشآت الفندقية
المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر،فيتو

 كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن القرار الوزاري  بإلزام جميع المنشآت الفندقية ومراكز الغوص بالبحر الأحمر  بالحصول على شهادة دولية معتمدة لتطبيق كل  اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة.

اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة

جدير بالذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أصدر قرارًا وزاريًا بإلزام جميع المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر "مرحلة ثانية" بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة، تفيد قيامها بتطبيق كل اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقًا لمفهوم السياحة المستدامة.

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وبحسب القرار، تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكامه، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه في أجل غايته 6 أشهر من تاريخ العمل به.

جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة

ويأتي هذا القرار في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذًا لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة.

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بالإضافة إلى التأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وتماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

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