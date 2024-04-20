السبت 20 أبريل 2024
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أخبار مصر

تضم جميع التخصصات، 90 قافلة طبية مجانية من الصحة حتى نهاية أبريل

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن إطلاق 90 قافلة طبية مجانية من وزارة الصحة حتى نهاية أبريل.

حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 90 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية، بداية من 16 وحتى 30 أبريل الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها الأدوية كافة، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

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