الأحد 21 أبريل 2024
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محافظات

بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، توفير السلع الغذائية للمواطنين بالمنيا

سلع بأسعار مخفضة
سلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة مواطني المنيا

 أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود المحافظة، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، وذلك من خلال إقامة المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأحياء المحافظة. 

بأسعار مخفضة وجودة مناسبة

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة، لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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حملات تموينية بمراكز المنيا

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية لمراكز “بني مزار- أبوقرقاص - المنيا- مطاي”، جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكذلك المرور على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية واللحوم والمحلات التجارية والمخابز للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار، والتأكد أيضًا من وزنها ومدة صلاحيتها حتى تكون مطابقة وفى متناول الجميع، ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

كما تواصل الوحدات المحلية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة، حيث حررت 16 مخالفة تموينية في مركزي (بني مزار – العدوة)، منها 6 محاضر غلق و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار بمركز بني مزار، و7 محاضر بمركز العدوة جاءت ما بين (ذبح خارج المجازر- سلع بدون فواتير) كما تم مصادرة ٩ لفات سكر و٦ شكاير دقيق.

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