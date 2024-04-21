لتوريد 3.5 مليون طن، فتح نقاط استلام القمح مبكرًا في 4 محافظات

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن فتح نقاط استلام وتوريد القمح المحلى مبكرًا في 4 محافظات.

وذلك بعد أن وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات المسوقة، ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكرا في 4 محافظات، والتي بدأت التوريد مبكرا، وهي «جنوب سيناء، وطامية بمحافظة الفيوم، وتوشكى بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد».

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توريد 3.5 مليون طن قمح

وأشار الدكتور علي المصيلحي، إلى أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، مشيرا إلى أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال ٤٨ ساعة من التوريد.

إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة التموين إلى أنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكدًا إلى أنه وبتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية قد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وأضاف المتحدث الإعلام أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وأن سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، وأكد أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.