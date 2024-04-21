الزراعة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الجاري وتنصح بتأجيل حصاد القمح

درجات الحرارة، كشف الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، حيث ما زالت نماذج التوقعات المناخية تؤكد الحالة المرتقبة من الارتفاعات القياسية في الحرارة بداية من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى الأربعاء والخميس بالتزامن مع سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي يوم الأربعاء لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة يعمل على توسيع نطاق الحرارة وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية لتتعدى حاجز 40 – 42 ° م ما عدا مناطق الشمال الغربي.

ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة

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وأضاف فهيم أنه مع حلول يوم الأربعاء تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الأجواء على الدلتا والوجه البحري مع اشتداد الحرارة اكثر على الصعيد لتصل الى ما فوق 42 الى 43 درجة على جنوب الصعيد وعلى معظم مناطق سيناء.

ولفت إلى سيادة الرياح الجنوبية الساخنة والمعروفة علميا بالشرد، على معظم المناطق في الفترة من الثلاثاء إلى الخميس، وأن تلك الحالة المناخية لها تأثير على مرحلتي الخصاب والعقد لكل المحاصيل.

تساقط الأمطار

كما أكد إنه من المتوقع تساقط أمطار رعدية قد تكون غزيرة بداية من أيام السبت والأحد المقبلين، لكنها مركزة فقط على الجنوب الشرقي للجمهورية في مناطق شرق اسوان وحلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر.

وحذر من أن تلك التغيرات تأتي في فترة حرجة جدًا لمعظم التراكيب المحصولية خاصة اشجار الفاكهة في مراحل التزهير و الإخصاب والعقد وما بعد العقد، وأيضا المحاصيل حديثة الزراعة مثل الذرة والقطن والصويا والفول السوداني وحتى الخضر حديثة الشتل والخضر التي كانت تحت الانفاق والعروة الربيعية تحت الصوب.

تأجيل حصاد القمح

وشدد على ضرورة أن لا يترك المزارعين أراضيهم جافة تحت الزرع والأشجار مهما كان السبب.. مع إضافة مركبات دعم الامتصاص واستقرار العصارة مثل الفولفيك ونترات الماغنسيوم وعالي الفسفور واحيانًا البوتاسيوم فوسفيت خاصة لاشجار الفاكهة، مع دعم أشجار الفاكهة والمحاصيل الصيفية المنزرعة حديثًا بمركبات تحمل الاجهادات من خلال الرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم او البوتاسيوم فوسيت بمعدل 8 سم / لتر

ووجه بضرورة وقف الرش بأى مبيدات خلال الثلاث أيام التي تشهد زروة الموجة الحارة سواء بالمبيدات الحشرية او الفطرية ويمكن انتهاز الفرصة واجراء كل العمليات الخاصة بالرش بالمبيدات أيام السبت والأحد والاثنين عدا البساتين التى في مرحلة التزهير المتفتح والاخصاب والزيتون بالتحديد

كما أكد فهيم أن تبعات تلك الموجة الجارة تمتد إلى ضرورة تأجيل زراعة العروة الصيفية للمحاصيل ( ذرة – صويا – قطن – فول سوداني... الخ) او شتل الخضر والفاكهة الا بعد انتهاء موجة الحرارة العالية وأيذا تأجيل ضم ودراس القمح والفول خلال نفس الفترة