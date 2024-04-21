النيابة تعاين موقع انقلاب تريلا محملة بالدقيق أعلى الدائري

انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بأجولة دقيق أعلى الطريق الدائري، قبل نزلة ميدان لبنان بالمهندسين، مما أدى لحدوث تكدس مروري وانتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور بالأوناش اللازمة لرفع آثار الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده انقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالدقيق في الطريق المتجه الى أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف على ملابساته.

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ودفعت الجهات المعنية بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث.

حوادث الطرق

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.