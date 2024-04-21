الأحد 21 أبريل 2024
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سياسة

جبالي من مقر النواب بالعاصمة الإدارية: نسطر أولى صفحات حقبة برلمانية جديدة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن خطوات انتقال جلسات مجلس النواب إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

جاء ذلك فى كلمته اليوم، بأول جلسة برلمانية يعقدها المجلس بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب

 وقال جبالى فى كلمته،: إن اجتماع المجلس اليوم، يأتى في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب المصري، من خلال مراحل الانتقال التدريجي وصولًا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس، متابعا: إذ نشرف جميعًا اليوم أن نسطر سويًا أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن.

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 وكان رئيس المجلس قال فى كلمته: إننا نسطر أولى صفحات حقبة برلمانية جديدة، وأن مبنى البرلمان المصري الجديد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.

 

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

 وتابع: نستأنف اليوم جلسات مجلسنا الموقر- وبكل فخر-  من تحت قبة مجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة،  ذلك المبنى الذى وصف - عن حق -  أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم  بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية، وتم إنجازه في وقت قياسي، وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء، ومن حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دومًا في قلب كل مواطن مصري، ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر  الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.

 

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