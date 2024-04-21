الأحد 21 أبريل 2024
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح بأكتوبر

حبس عاطلين، فيتو
حبس عاطلين، فيتو

 أمرت  نيابة أكتوبر، بحبس عاطلين، لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض في أكتوبر عقب استدراج قائدها عبر أحد التطبيقات.

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القبض على المتهمين في أكتوبر 

 تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر عقب إستدراج قائدها عبر أحد التطبيقات.

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة "تم ضبطه")، وضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

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عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا"، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

ونص القانون  على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكن  يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات أنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

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