سيد مكاوي.. قصة مؤلمة وراء فقد بصره.. بدأ حياته قارئًا ومؤذنًا.. شارك بالتلحين والغناء في أكثر من ألف أغنية.. ورحل في مثل هذا اليوم 27 عامًا

سيد مكاوى، من أهم عباقرة التلحين والغناء فى مصر والعالم العربى، لقب بالشيخ سيد مكاوى، عواد وموسيقى موهوب، تمتع بخفة الظل والصوت المعبر الجميل ـ جمع بين الموهبة وذكاء الفطرة وإحساسه مركز فى أذنه لأنه عاش كفيفا، عشق الموسيقى والغناء منذ صغره، قدم خلال مشواره أروع الأغانى والألحان، ورحل فى مثل هذا اليوم عام 1997 عن سبعين عاما.

اللحظات الأخيرة والذكريات، رسالة مؤثرة من أميرة سيد مكاوي لوالدها في ذكرى رحيله

ولد الموسيقار سيد مكاوى عام 1928 بحى الناصرية بالسيدة زينب، وكان لكف بصره عامل أساسي في اتجاه أسرته إلى دفعه للطريق الديني بتحفيظه القرآن فكان يقرأ القرآن ويؤذن للصلاة في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بحي الناصرية.

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آمين يارب الناس

كان لـ سيد مكاوي الفضل في وضع أساس لتقديم الأغاني الجماعية بالإذاعة حيث كان أول من لحن أغاني المجاميع فقدم للشاعر "محمود حسن إسماعيل" أغنية جماعية هي "آمين آمين يا رب الناس".

والدته تروى قصة فقد البصر

لفقدان الشيخ سيد مكاوي بصره قصة روتها والدته في حوار نادر لها نشر في مجلة "الموعد" عام 1955 قائلة: "عندما كان طفلا ذكيًا جميلًا عيناه عسليتان صوته فيه رنة خشونة ورجولة مبكرة، وكان حنونًا لا يحتمل رؤية القسوة أو الدم، إذا مرضت جلس بجانبي حتى أتماثل للشفاء، وإذا اختلفت مع أبيه ظل يرجوني أن أبدأ بالصلح، وكانت دموعه سريعة وكثيرًا ما أبكاني معه إذا تغيب أبوه عن البيت قليلًا، بكى حتى يعود الأب فيلقى بنفسه بين ذراعيه ثم مات زوجي، وبكى سيد طويلًا على أبيه واستمرت دموعه بعد ذلك تنهمر على خديه بلا توقف حتى وهو لا يبكي وذهبنا به إلى الأطباء وفجأة ضاعت عيناه.

سيد مكاوي، فيتو

أحب سيد مكاوى الغناء في بداية مشواره الفنى، فاعتمد كمطرب بالإذاعة وكان يغني أغاني تراث الموسيقى الشرقية من أدوار وموشحات على الهواء مباشرة، ليقتحم عالم التلحين الموسيقى وبقوة ويتهافت عليه كبار المطربين مثل شريفة فاضل، محمد عبد المطلب، شادية، نجاة الصغيرة، وأم كلثوم وغيرهم.

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اعتماده مطربا بالإذاعة

اهتم سيد مكاوي في بدايته أكثر بالغناء، وسعى لأن يكون مطربا وقدم بالفعل للإذاعة المصرية في بداية الخمسينيات، وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة، وكان يغني أغاني تراث الموسيقى الشرقية من أدوار وموشحات على الهواء مباشرة في مواعيد شهرية ثابتة، ثم تم تكليفه بغناء ألحان خاصة بعد نجاحه في تقديم ألحان التراث، ولعل من مفارقات القدر، أن تكون أول أغانيه الخاصة والمسجلة بالإذاعة ليست من ألحانه هو، بل من ألحان صديقه الفنان عبد العظيم عبد الحق، والأغنية هي (محمد)، والثانية كانت للملحن أحمد صدقي وهي (تونس الخضرا)، وهما الأغنيتان الوحيدتان اللتان غناهما سيد مكاوي من ألحان غيره، ليقتحم بعدهما عالم التلحين الموسيقى وبقوة ويتهافت عليه كبار المطربين.

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اسأل مرة عليا لعبد المطلب

ففي منتصف الخمسينيات بدأت الإذاعة المصرية في التعامل مع سيد مكاوي، كملحن محترف، إلى جانب كونه مطربًا، وقدم سيد مكاوي بعد ذلك العديد من الألحان للإذاعة، من أغان وطنية وشعبية، فقدم لمحمد عبد المطلب أغنيتي "اتوصى بيا" و"قلت لابوكي عليكي وقالي" وكذلك أغنية "كل مرة لما أواعدك" والتي غناها سيد مكاوي في الثمانينيات ونالت شهرة واسعة، إلى أن حظى الملحن ببداية الشهرة الطاغية من خلال لحن لشريفة فاضل وهو "مبروك عليك يا معجباني يا غالي" واللحن الأشهر لمحمد عبد المطلب وهو "اسأل مرة عليه.

سيد مكاوى وحرمه السيدة الفاضلة زينات

يرجع للملحن الكفيف الفضل بإقناع المسئولين بالإذاعة بضرورة تطوير شكل المسلسلات الإذاعية، بعمل مقدمات غنائية لها، فكان له الفضل الأول في وضع هذه القاعدة، وقدم من خلالها عشرات المقدمات الغنائية لمسلسلات شهيرة،

الاهتمام بقضايا البلاد

إبداعات سيد مكاوى الموسيقية لم تتوقف عند الطرب، بل اجتذبه المسرح الغنائى، وكان أيضا شديد الاهتمام بقضايا مصر وكذلك القضايا القومية للوطن العربي.

سيد مكاوى فى شخصية المسحراتى

كما برع سيد مكاوي في تقديم المسحراتي مع الشاعر العبقري فؤاد حداد الذي صاغها شعرا، وظل يقدم المسحراتي بنفس الأسلوب حتى وفاته، وهو أسلوب على بساطته الشديدة يعتبر بصمة فنية هامة في الكلمات ومحطة من المحطات اللحنية المتفردة في التراث الموسيقي الشرقي.

سيد مكاوى يهدى أم كلثوم مصحفا

في عام 1972 انضم الملحن سيد مكاوي إلى الصف الأول من ملحني أم كلثوم، منذ بدأ يضع لها لحن أغنية "يا مسهرني " إلا أنه كان اللحن الأول والأخير الذى قدمه سيد مكاوى لأم كلثوم، وكان قد اشترط على أم كلثوم أن يكون شاعر الأغنية هو أحمد رامى، ابن منطقته، فجاءت تحفته الغنائية «يا مسهرنى» لكنه اشترط عليها أيضا عدم استعمال الأورج والجيتار فى موسيقى الأغنية، ولما وافقت أم كلثوم علق مكاوى قائلًا: عدنا إلى أصالتنا الشرقية التى أرجو أن تدوم حتى نحتفظ بملامحنا العربية.

سيد مكاوى يعزف على العود وسط فرقته



وفى عام 1977 شدت وردة بهذا اللحن الذي كتب كلماته الشاعر عبد الوهاب محمد، والذي يعتبر أول عمل تلتقي فيه حنجرة وردة بسيد مكاوي، ونجح اللحن وصفق الجمهور كثيرا، لأنه أعاد إلى أسماعنا النغمات الشرقية الأصيلة التي كادت أن تختفي في معظم أعمالنا الفنية.



لحن "أوقاتي بتحلو" له قصة، فقد أعده سيد مكاوي منذ ثلاث سنوات لتغنيه السيدة أم كلثوم، وأجرى معها بالفعل بروفات إلا أن الموت حال دون غنائها الأغنية،، وتقول وردة: مع كل بروفة يزداد حبي لهذا اللحن، ويزداد احترامي واعتزازي بالفنان الكبير سيد مكاوي، الذي اكتشفت أنه يتمتع بخفة ظل تجعل البروفات تمر سهلة وباسمة مهما كان التعب الذي نعانيه فيه..أنا في نيتي ألا أترك سيد مكاوي أبدا، إلا إذا طلب الجمهور ذلك.

أغنيات وطنية وجماعية

اهتم الملحن والمطرب سيد مكاوي بقضايا مصر وكذلك القضايا القومية للوطن العربي، ففي أثناء عدوان 1956 على بورسعيد قدم أغنية جماعية كانت من عيون أغاني المعركة وهي أغنية "ح نحارب"، وفي حرب عام 1967 قدم أغنية "الدرس انتهى لموا الكراريس" للفنانة شادية، عقب قصف مدرسة بحر البقر، كما قدم أغنية جماعية "إحنا العمال اللي اتقتلوا" عقب قصف مصنع أبو زعبل، من أشهر أعماله "الرباعيات" التي كتبها صديقه الشاعر صلاح جاهين، وغناها المطرب على الحجار.

سيد مكاوى فى صحبة العشاق

في كتابه "صحبة العشاق" كتب الأديب خيري شلبي فصلا عن شيخ الملحنين سيد مكاوي قال فيه: عمنا الشيخ وموسيقارنا سيد مكاوي ابن الحارة المصرية حقيقة لا مجازا، هو شخصية الحارة المصرية بكل زخمها وعبلها، وتطجينها وحلاوة طبعها، وحسن عشرتها، ودفء مودتها، ولذع لسانها، وانفساخ صدرها وثراء قاموسها .

الموسيقار سيد مكاوى

وأضاف شلبى: ففي حارة سد في أعماق حي الحنفي بالسيدة زينب كان سيد مكاوي في طفولته وصباه يرتاد المقاهي الشعبية ليستمع ويدخر الأنغام، هو من أسرة فقيرة معدمة تعاني شظف العيش، ورث عن أمه خفة الظل وموهبة النكتة.. لكنه أصيب بالعمى في طفولة مبكرة، والعمياء لا عائل لهم سوى القرآن الكريم يلوذون به ــ ونعم المصيرـــ يحفظه ويجوده، وقد انتمى إلى ألحان السماء. إلا أن الولد الشقي لم يوقفه العمى عن اللعب والشيطنة في الحارة المصرية ملتحقا بمواكب ركوب الخليفة في مولد السيدة زينب ومولد الحنفي والسيدة عائشة والسيدة نفيسة، نشأ الصبي مفطورا على حب الحياة والفن والفكاهة، وترسخ فيه من موسيقى القرآن جانبها البهيج الدنيوي، عكف على حفظ ألحان صديقه الشيخ زكريا أحمد كتدريبات صوتية عظيمة تؤهله للغناء الديني.

صعاليك الزمن الجميل