الأحد 21 أبريل 2024
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سياسة

رئيس النواب: نستأنف جلساتنا من مبنى أيقونة العمران الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس النواب،فيتو
رئيس النواب،فيتو

احتفى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بانعقاد جلسة اليوم من تحت قبة المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: ذلك المبنى الذي وصف - عن حق - أنه أيقونة العمران الحديث في مصر، والذي صمم بأيد مصرية، وفقا لمعايير عالمية.

جلسة النواب من العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار في كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب من العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن مبنى المجلس تم إنجازه في وقت قياسي، قائلا: وهذا ليس بجديد على أبناء مصر الأوفياء.

مقر البرلمان في قلب العاصمة الإدارية الجديدة

وقال حنفي جبالي: من حسن الطالع أن يكون للبرلمان المصري مكان في قلب العاصمة الإدارية، كمكانته دومًا في قلب كل مواطن مصري، ويأتي مبنى البرلمان المصري الجديد رمزًا لحاضر ومستقبل مصر الممتدين من تاريخ عريق يشهد له القاصي قبل الداني في جميع أرجاء العالم.

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جلسة البرلمان ضمن التشغيل التجريبي في العاصمة الإدارية الجديدة 

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن جلسة اليوم في سياق مرحلة التشغيل التجريبي لمبنى مجلس النواب، من خلال مراحل الانتقال التدريجي، وصولًا إلى مرحلة الانتقال الكامل بعد التحقق والتيقن من كفاءة عمل جميع الأنظمة داخل المبنى، وكذا البنية المعلوماتية لكل أجهزة المجلس.

أولى صفحات الحقبة البرلمانية الجديدة

وتابع: نتشرف جميعًا اليوم أن نسطر سويًا أولى صفحات هذه الحقبة البرلمانية الجديدة، متوكلين على العلي القدير، وكلنا عزم على استكمال ما بدأناه في رحلة رعاية حقوق الوطن والمواطن، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب، في بداية الكلمة رحب بالأعضاء، قائلا: أرحب بكم جميعًا، وعود حميد، بإذن الله، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بهذه الأيام المباركة، ونحمد المولى عز وجل أن مرت على مصرنا بكل خير ويمن وبركات، فكل عام ومصر في أمن وأمان، وتقدم وازدهار.

 

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