رد قاسٍ من ليالي دهراب على مؤلف «صنع في الكويت» بعد تصريحه الأخير (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية، ليالي دهراب، عن صمتها للرد على تصريحات مؤلف مسرحية "صنِع في الكويت"، جاسم الجلاهمة، التي برَّر فيها تقديم 7 عروض من المسرحية في اليوم الواحد خلال عيد الفطر.

في هذا السياق، قالت ليالي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": جاسم الجلاهمة وأخصه بالاسم، سوى معي كذا حركة من …. ولف ودوران، يا جماعة أحب أحترمكم عشان أنتم تحترموني لما أقدم شيء حلو، وتقولون مقدمة شيء حلو.

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ليالي دهراب تهاجم مؤلف مسرحية "صنع في الكويت":



هذه الأنسان سوا معي كذا حركة من كذب ولف ودوران.pic.twitter.com/bMXnAFuOuq — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 18, 2024

واعتذرت الفنانة الكويتية من فريق عمل المسرحية، قائلة: أحب أعتذر لكم، وأقول لكم أنا آسفة ومن قلبي زعلانة إن يمكن بعيد الفطر ما أنزل مسرحية.

كان جاسم الجلاهمة قرر الرد على الفنانة ليالي دهراب، مؤكدا أن الضجة المثارة حول العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي التي دفعته للخروج عن صمته، مضيفًا بأن عرض المسرحية 7 مرات في اليوم أمر عادي؛ لأن الموظفين يمارسون عملهم لمدة 7 ساعات في المكاتب.

وتابع الجلاهمة أن العمل في المسرحية ليس أمرًا صعبًا؛ لأن أي نجم مشارك فيها يؤدي أغنيتين فقط، ويتم استخدام تقنية "البلاي باك" ويكتفي الفنان بعمل حركات عادية وبسيطة.

كما ردّ الجلاهمة على الانتقادات والاتهامات الموجهة للعرض المسرحي وتردد الأطباء على المسرح بسبب إرهاق النجوم، خاصة بعد أن تعرضت الفنانة شجون الهاجري لوعكة صحية خلال العرض، قائلا: يا جماعة هذا تغيير جو وموسم إنفلونزا، المكان بارد والصالة باردة، ليست المرة الأولى في الكويت أن تعرض مسرحية 6 و7 عروض، لكن التعب طبيعي هذه إنفلونزا.

وقبل أيام قليلة اتخذت ليالي دهراب إجراءات قانونية بعد استبعادها من المسرحية، ونشر المحامي سعود الشحومي مقطع فيديو، عبر منصة "إكس"، وقال: بصفتي وكيلًا عن الفنانة الشابة ليالي دهراب، أعلن بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من أساء وقذف وسب وتنمر، كذلك سنوجه شكوى كتابية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من أجل بحث كيفية فتح عروض المسرح من دون رقابة إلى سبع وثماني مرات في اليوم.