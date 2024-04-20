محافظ أسيوط يتابع خطة الرصف ورفع كفاءة الشوارع بحي شرق

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة خطة الرصف والتطوير بحي شرق.

وجه المحافظ بسرعة تنفيذ الاعمال وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة فيفى مدير مديرية الطرق بالمحافظة وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق اسيوط ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والمهندسة جيهان برامبل مدير الادارة الهندسية بحى شرق.

مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بحى شرق

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – أهم مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بحى شرق واعمال التطوير بالشوارع والميادين بالتنسيق مع شركات المرافق،وبمتابعة وإشراف رئيس الحى ومسئولى الإدارة الهندسية بالحى ومسئولى الرصف.

360 مليون جنيه لأعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية



وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص مبلغ 360 مليون جنيه لأعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023/2024 بنسبة تجاوزت 30 % من الخطة الاجمالية، بالإضافة إلى خطة رد الشىء لأصله ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذ خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة أقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

التنسيق بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف

ووصف اللواء عصام سعد مشروعات الطرق والرصف بأنها بمثابة شرايين تنمية حقيقية لجذب استثمارات جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل انتقال المواطنين بين كافة أنحاء المحافظة، موجها قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال التى يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومسئولي شركات المرافق كـ(مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والانترنت والاتصالات) وذلك لاستكمال باقي أعمال الرصف وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة،مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية.



وأوضح محافظ أسيوط،ان قطاع الطرق والرصف شهدا تطورًا غير مسبوق فى السنوات العشر الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه يجري حاليًا دراسة إنشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بالتنسيق مع وزارة النقل، وفقًا لاحتياجات كل مركز لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات فضلا عن تنفيذ العديد من المحاور على النيل.

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